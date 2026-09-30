De qué lado aconsejan dormir los expertos para evitar las arrugas de forma prematura

Dormir boca arriba es la posición que los dermatólogos suelen considerar más favorable para reducir las llamadas arrugas por compresión, ya que evita que una mejilla, el contorno de los ojos o la frente permanezcan presionados contra la almohada durante varias horas. La presión y los pliegues repetidos pueden contribuir con el tiempo a la aparición de líneas mecánicas.

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La piel también pierde agua durante la noche y está expuesta a otros factores que influyen en su envejecimiento, como la radiación ultravioleta acumulada, el tabaquismo y la pérdida de colágeno asociada con la edad. Por eso, la postura al dormir puede formar parte de una rutina preventiva.

¿Por qué dormir boca arriba puede ayudar a prevenir las arrugas?

Cuando una persona duerme de lado o boca abajo, determinadas zonas del rostro quedan en contacto directo con la almohada. Esa presión puede producir pliegues que desaparecen al levantarse. Pero la repetición diaria puede favorecer que algunas líneas se vuelvan más persistentes.

La dermatóloga estadounidense Whitney Bowe, conocida por su trabajo sobre salud de la piel y envejecimiento cutáneo, ha destacado la importancia de reducir factores que favorecen el deterioro de la barrera cutánea y mantener una rutina adecuada de cuidado. En este contexto, dormir boca arriba puede ser una estrategia complementaria para disminuir la presión mecánica sobre el rostro.

Para quienes desean cambiar su postura, estas son algunas recomendaciones prácticas:



Dormir boca arriba: reduce el contacto directo entre la cara y la almohada.

reduce el contacto directo entre la cara y la almohada. Elegir una funda suave: materiales como la seda pueden disminuir la fricción, aunque no eliminan la presión.

materiales como la seda pueden disminuir la fricción, aunque no eliminan la presión. Mantener la piel hidratada: una barrera cutánea bien hidratada puede tolerar mejor las agresiones externas.

una barrera cutánea bien hidratada puede tolerar mejor las agresiones externas. Evitar dormir con maquillaje: ayuda a reducir la acumulación de residuos y posibles irritaciones durante la noche.

¿Dormir de lado causa más arrugas en la cara?

Las llamadas sleep wrinkles o arrugas del sueño están relacionadas principalmente con la compresión, el estiramiento y la fricción de la piel contra la almohada, según explican publicaciones dermatológicas especializadas. Sin embargo, si bien cambiar la postura puede ser útil, debe entenderse como una medida secundaria.

Dormir bien es fundamental para la salud general y cutánea. Si una persona no puede dormir cómodamente boca arriba, no debería sacrificar la calidad del descanso únicamente para evitar arrugas. La protección solar, no fumar, una alimentación equilibrada y una rutina de cuidado adaptada a cada tipo de piel tienen un papel mucho más amplio en el envejecimiento cutáneo.