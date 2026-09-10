Qué poner al lado de las cortinas de la ventana: 5 ideas bonitas para aprovechar cada espacio

La esquina al lado de las cortinas de la ventana suelen convertirse en espacios olvidados. Sin embargo, con algunos cambios sencillos y sin gastar mucho dinero se pueden aprovechar mejor para convertirlo en un área útil dentro de la casa. Ya sea en la recámara, la sala o incluso en la cocina, estas 4 ideas pueden ayudarte a darle sentido a cada rincón .

5 ideas para no desaprovechar el espacio de las cortinas de la ventana

Para llevar a cabo estas ideas no necesitas hacer una gran remodelación para darle una nueva función a este espacio. Desde decorar con plantas, poner muebles pequeños hasta espejos, estas ideas te ayudarán a darle sentido y practicidad .

1. Coloca una planta alta para decorar. Si tienes un espacio vacío junto a la ventana, puedes colocar una planta de interior en una maceta decorativa. Elige una especie que tolere la luz natural y utiliza una base para darle altura y crear un rincón fresco y acogedor, según recomendación de El Mueble.

Ideas bonitas para decorar en la esquina de la ventana.|(ESPECIAL/CANVA)

2. Instala una repisa flotante. Si la pared lateral de la ventana está libre, puedes colocar una repisa estrecha para poner fotografías, velas, libros o pequeños adornos. Aprovecharás un espacio desaprovechado sin ocupar superficie del piso.

Si la pared lateral de la ventana está libre, puedes colocar una repisa estrecha para poner fotografías, velas, libros o pequeños adornos. 3. Crea un pequeño rincón de lectura. Si tienes suficiente espacio junto a la ventana, coloca una silla pequeña o un banco acompañado de un cojín. Añade una lámpara de pie y una manta para convertir ese espacio vacío en un rincón cómodo para leer o descansar.

Si tienes suficiente espacio junto a la ventana, coloca una silla pequeña o un banco acompañado de un cojín. Añade una lámpara de pie y una manta para 4. Coloca un espejo vertical. Un espejo delgado puede aprovechar perfectamente la pared que queda junto a las cortinas. Además de decorar, ayudará a reflejar la luz natural y hacer que la habitación parezca más amplia.

Pon un espejo al lado de la ventana.|(ESPECIAL/Pinterest)

5. Añade una mesa auxiliar pequeña. Si cuentas con unos centímetros libres al lado de la ventana, puedes colocar una mesa estrecha para poner una lámpara, una planta o algunos objetos decorativos. Así conseguirás un espacio funcional y bonito sin saturar la habitación.

¿Qué color de cortinas elegir en otoño de 2026?

Las cortinas que están de moda en otoño de 2026 son los tonos neutros cálidos, así como los tonos tierra como el beige, la arena, el lino, el terracota suave y el marrón cacao, según el portal de decoración Konarte.