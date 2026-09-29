5 ideas de cortes bob para mujeres delgadas y bajitas

Un corte de pelo es una elección muy importante por lo que debe ser tomada con mucha conciencia. Si eres una mujer delgada y bajita pues te vamos a recomendar los mejores estilos bob para lucir esta temporada.

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Con estas ideas de cortes bob vas a poder despejar los hombros, alargar visualmente el cuello y equilibrar las proporciones del cuerpo para obtener una ilusión de mayor altura.

¿Cuáles son los mejores cortes bob?

Micro Bob (A la mandíbula)

En primer lugar, tenemos el micro bob que termina a la altura de la mandíbula. Esto permite que el cuello quede completamente descubierto por lo que se crea un efecto óptico que te hará lucir más alta y estilizada. Recomendado para quienes tienen facciones finas debido a que permite enmarcar el rostro.

Bob Invertido o Asimétrico

Luego tenemos esta idea que es más corto en la nuca y se va alargando gradualmente hacia el rostro. Debido a las líneas diagonales e inclinadas que posee vas a poder alargar visualmente el cuello y estilizar la silueta. Tendrás un toque moderno y dinámico.

Bob Francés con Flequillo Ligero

Aquí tenemos una versión corta que se utiliza cerca de las orejas o la barbilla. Puedes agregarle un flequillo suave o desfilado para definir las facciones y brindar volumen visual a los pómulos. Tu rostro no se verá muy alargado.

Wavy Bob (Ondulado y con textura)

Si eres delgada, las estructuras demasiado lacias o planas pueden hacerte lucir más lánguida. Ante esto es que se recomienda este corte con capas suaves u ondas ligeras que ayudarán a obtener movimiento, frescura y volumen. Se rompen las líneas rectas, sumando textura sin saturar tu silueta pequeña.

Clavicut (Long Bob fluido)

Por último, tenemos este estilo que es para quienes no desean un estilo muy corto, debido a que descansa en las clavículas. Este corte acompaña al movimiento del cuerpo, pero no brinda pesadez. Es elegante, abraza la silueta fina y mantiene la proporción visual.