Qué hacer con los restos de jabón de baño: 4 ideas para darles un nuevo uso en casa
Los restos de jabón de baño que son demasiado pequeños pueden ser un verdadero problema. Por ello, te compartimos 4 ideas para darles un nuevo uso en el hogar.
¿Harto de los restos de jabón para manos que son demasiado pequeños para usar? No te preocupes. Si bien a simple vista pareciera que ya no sirven para más lo cierto es que se les puede dar un segundo uso en el hogar. Lo mejor de todo es que te ahorrarás unos cuantos pesos en artículos de limpieza. Así que ve por esos residuos que quedan en la jabonera y pon manos a la obra con estas 4 ideas funcionales y fáciles de implementar.
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4 ideas fáciles y funcionales para darle un segundo uso a los restos de jabón de baño
Los restos de jabón de baño pueden ser una verdadera joya si sabes cómo aprovecharlos. Con estos puedes crear nuevos artículos para la higiene personal, así como una que otra herramienta para diversas tareas del hogar. Estas son 4 ideas fáciles y funcionales para darle un segundo uso a esas sobras de la barra de jabón:
- Convertirlos en una nueva barra sólida: ¿Hacer nuevas barras de jabón con los restos del anterior? ¡Claro que sí! Junta todos esos trozos pequeñitos que te sobren y colócalos en un recipiente de cristal. Ponlo a fundir en baño maría. Una vez que obtengas una pasta suave, vierte la mezcla en un molde de silicón y déjala secar. Como tip, puedes agregar aceites o esencias para un mejor resultado.
- Hacer jabón líquido: Si prefieres el jabón líquido, también puedes crear uno completamente nuevo con las sobras de la barra de jabón. Hierve un aproximado de 1,5 litros de agua por cada 120 gramos de jabón. Una vez que hierva el agua, apaga el fuego y añade el jabón rallado con una cucharadita de glicerina. Revuelve y deja reposar la mezcla durante 24 horas y listo. Tendrás un nuevo jabón líquido para manos.
- Hacer un gel de ducha: También puedes obtener gel de ducha con las sobras del jabón de barra. El procedimiento es bastante similar al del jabón líquido, pero necesitarás menos agua. De preferencia, un litro de agua destilada por cada 120 gramos de restos de jabón. Puedes añadir unas cuantas gotas de aceite esencial a tu mezcla, como aceite de coco o de almendras, para un mejor resultado.
- Úsalo como tiza para telas: Si estás inmerso en el mundo de la costura, esta idea te encantará. Puedes usar los restos de jabón como tiza para telas. A diferencia de otras opciones de marcadores, esta se borrará por completo tras el primer lavado, lo que lo convierte en la alternativa perfecta para dibujar patrones.