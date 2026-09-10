Qué hacer con los restos de jabón de baño: 4 ideas para darles un nuevo uso en casa

¿Harto de los restos de jabón para manos que son demasiado pequeños para usar? No te preocupes. Si bien a simple vista pareciera que ya no sirven para más lo cierto es que se les puede dar un segundo uso en el hogar. Lo mejor de todo es que te ahorrarás unos cuantos pesos en artículos de limpieza. Así que ve por esos residuos que quedan en la jabonera y pon manos a la obra con estas 4 ideas funcionales y fáciles de implementar.

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4 ideas fáciles y funcionales para darle un segundo uso a los restos de jabón de baño

Los restos de jabón de baño pueden ser una verdadera joya si sabes cómo aprovecharlos. Con estos puedes crear nuevos artículos para la higiene personal, así como una que otra herramienta para diversas tareas del hogar. Estas son 4 ideas fáciles y funcionales para darle un segundo uso a esas sobras de la barra de jabón:

