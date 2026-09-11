“Es súper grosero”: La Bebeshita cuenta una mala experiencia con Pascal Nadaud de La Granja VIP

El primer equipo de peones en La Granja VIP causó furor, no solo por los pleitos que hubo con Kevyn "Bicolor", sino porque también marcó el inicio de una linda amistad entre Pascal Nadaud y Daniela Alexis "La Bebeshita". Sin embargo, no todo es tan fácil como parece, pues la Granjera no puede evitar dudar de las intenciones de su compañero por una mala experiencia que tuvo con él en el pasado, cuando afirma que la trató mal y se portó bastante grosero sin que le hubiera hecho nada.

Así lo compartió durante la cena con sus compañeros, en donde dijo sentirse dudosa de si Pascal realmente quiere ser su amigo o solamente está fingiendo porque sabe que dentro del programa lo mejor es que se lleve bien con todos.

"Me saca de onda. A lo mejor afuera no tenía necesidad de portarse bien. Por eso llega un punto en el que dudo de si confío o no. Conmigo fue muy raro, viajamos y me tocó con él en el avión. Pero fue muy grosero, hasta me quitó el follow, raro. Me hace pensar si es real o no, porque yo me estoy encariñando con todos", mencionó la influencer.

Mono Osuna le da un valioso consejo a La Bebeshita por su conflicto con Pascal en La Granja VIP

Ahora que Daniela Alexis de La Granja VIP ya admitió que sospecha de la personalidad tan amigable que Pascal Nadaud está teniendo con todos los Granjeros, Mario "Mono" Osuna la aconsejó respecto a la situación. Y es que desde la perspectiva del atleta, lo mejor es hablar las cosas y preguntarle por qué se portó de esa manera antes y si la amistad que le está ofreciendo ahora sí es genuina o solo es para que lleven una convivencia.

Además, le reiteró que no lo está defendiendo porque tampoco lo conoce, pero que sí llegó a tratarlo como rival en Exatlón México y siempre escuchó que todo su equipo se expresaba bien de él. Por otra parte, Kenny Avilés también le dijo a La Bebeshita que lo mejor es que platique con Pascal, para que así pueda sentirse más tranquila conviviendo con él en La Granja VIP Segunda Temporada y no siga pensando que tiene algo en su contra.