Crea velas aromáticas con esta guía paso a paso

Las velas aromáticas son una gran opción para perfumar y decorar los espacios de tu casa. En el mercado puede encontrar una gran variedad, pero en esta oportunidad te vamos a contar cómo fabricarlas tú misma.

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Aquí te dejamos una guía paso a paso para que puedas aprender a fabricarlas de manera segura con ingredientes naturales. Esta es una manera original de poder decorar tu hogar.

¿Cómo crear velas aromáticas?

Materiales que necesitas:



Cera: En lo posible que sea cera de soja ya que es más ecológica y tiene un quemado limpio. También puedes utilizar parafina refinada.

Mechas de algodón: Con su respectiva base metálica.

Esencia aromática: Utiliza aceites esenciales o fragancias termorresistentes especiales para trabajar con velas.

Recipientes: Frascos de vidrio, tazas o moldes de silicona.

Sujetador de mecha: Puedes usar un palito de madera con un agujero o un gancho de ropa para mantenerla centrada.

Termómetro de cocina: Fundamental para controlar la temperatura de la cera.

Colorante para velas (Opcional).

Procedimiento

Calcular y preparar los ingredientes

El primer paso es llenar tu recipiente con agua hasta donde quieras que llegue la vela y procede a pesar en una báscula. Ese peso debe ser multiplicado por 0.9 para saber los gramos de la cera sólida. En cuanto a la fragancia la proporción debe ser de 50 gramos por kilo de cera. Seca bien el envase para continuar.

Derretir la cera

Ahora vas a colocar la cera en una olla y ponla a derretir a baño María a fuego lento. Remueve suavemente con una cuchara. Ten en cuenta que la cera en copos o escamas reduce su volumen visual a la mitad una vez que se funde por completo.

velas

Añadir el color y el aroma

Si vas a querer una vela de color tienes que agregar el colorante cuando la cera esté caliente. En cuanto a la fragancia debes esperar que la temperatura baje un poco, idealmente entre los 70°C y 80°C si usas parafina, o menos si usas soja. Esto evita que el aroma se evapore con el exceso de calor. Mezcla bien durante unos segundos para que se integre uniformemente.

Fijar la mecha y verter la mezcla

Para este paso tienes que aplicar una gota de cera derretida o silicona caliente en la base de metal de la mecha para pegarla en el fondo. Utiliza un palito para sostener el extremo superior de la mecha de forma vertical. Vierte la cera templada despacio para evitar burbujas de aire, dejando un espacio libre en la superficie.

Un truco para tener en cuenta es que puedes calentar un poco el frasco antes de colocar la cera para que el choque térmico agriete el acabado final.

Enfriado y corte

El último paso es dejar enfriar la vela a temperatura ambiente por al menos 24 horas. Cuando esté sólida vas a retirar el soporte y corta la mecha, dejando aproximadamente 1 centímetro de longitud sobre la superficie de la cera.