3 ideas DIY: Cómo hacer papel picado para decorar tu ofrenda en Día de Muertos

Comenzó la cuenta regresiva para el Día de Muertos, donde las casas mexicanas se llenan de colores, aromas y sabores como parte de una tradición muy importante. Uno de los elementos que no pueden faltar es el papel picado para decorar tu ofrenda.

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Para este día tan especial se destaca el papel picado por sus delicados recortes y las tonalidades llamativas que transforman cualquier rincón en un lugar único. En esta nota te vamos a contar sobre las 3 ideas DIY para realizarlas.

¿Cómo hacer papel picado?

El papel picado cuenta con figuras recortadas que pueden ser calaveras, flores, cruces u otros motivos. Los mismos pueden ser elaborados con papel de china de colores y formar una guirnalda sobre los altares, el frente de las casas y diferentes espacios.

Lo que necesitas es lo siguiente:



Papel de china de diferentes colores.

Tijeras.

Lápiz.

Regla.

Hilo o cordón delgado.

Pegamento en barra o cinta adhesiva.

Plantillas con figuras de calaveras, flores o motivos tradicionales (opcional).

papel picado

Paso a paso:

El primero paso es elegir una hoja de papel china y con una regla marcar piezas del mismo tamaño. La medida dependerá del espacio que quieras cubrir, pero lo importante es que tenga dimensiones similares para obtener una guirnalda uniforme.

Luego vas a agarrar uno de los rectángulos y lo doblas por la mitad. En el caso de que desees figuras simétricas vas a realizar uno o dos dobleces adicionales, pero que el papel no quede demasiado grueso. Así vas a obtener formas repetidas y patrones decorativos.

Toma un lápiz para trazar los dibujos que quieras como flores, círculos, triángulos, líneas curvas o calaveras. En el caso de que quieras algo más elaborado puedes utilizar plantillas. Procura dejar algunos espacios sin marcar cerca de los bordes para evitar que la pieza se rompa al desplegarla.

El papel picado, toda una tradición que evoca lo prehispánico

Después con las tijeras vas a seguir los trazos que habías dibujado y formar los huecos decorativos. Puedes hacer pequeños cortes en los dobleces para crear figuras geométricas o motivos florales, pero evita cortar por completo los bordes que mantienen unida la hoja. Si utilizas papel de china, trabaja con cuidado porque es un material delicado que puede rasgarse con facilidad.

Desdobla las piezas y revisa el resultado. Repite el procedimiento con hojas de distintos colores y alterna los motivos para conseguir una decoración variada.

Por último, vas a unir las piezas para formar la guirnalda. Para ello tendrás que colocar hojas sobre una superficie plana y fija el borde superior de cada una a un hilo o cordón delgado.