Ideas DIY: 5 maneras de reciclar en casa para el regalo del Día del Padre

Falta muy poco para que se celebre el Día del Padre por lo que es momento de ir pensando en un regalo para agasajarlo. Si bien puedes comprar un presente, que mejor que hacerlo en casa con estas ideas DIY que puedes hacerlo en casa.

Aquí tienes 5 ideas geniales, útiles y fáciles para reciclar materiales que ya tienes en casa y transformarlos en el regalo perfecto para el Día del Padre. Manos a la obra y haz un presente con tu marca.

¿Cuáles son los mejores regalos DIY para el Día del Padre?

5 Ideas DIY para el Día del Padre:

Organizador de escritorio con latas: Lava tres latas de conservas de diferentes tamaños. Quita las etiquetas,límalas para evitar cortes y píntalas con acrílico o fórralas con retazos de tela. Únelas con pegamento fuerte para crear un porta lapiceros y herramientas.

Esta es una gran idea.|Pinterest

Macetero autoregante con botellas de plástico: Corta una botella de plástico limpia por la mitad. Voltea la parte superior (el pico) hacia abajo dentro de la base. Pasa un cordón de algodón por el pico para que absorba el agua del fondo y planta suculentas.

Llavero con tapones de corcho: Toma un corcho de una botella de vino que tenga un diseño bonito. Atornilla una armella cerrada (un cáncamo) en la parte superior y coloca el aro de metal para las llaves. Puedes decorarlo pirograbando sus iniciales.

Estos llaveros son geniales.|Pinterest

Velas aromáticas en frascos de vidrio: Junta frascos vacíos de café o mermelada. Derrite restos de velas viejas a baño María, añade unas gotas de su esencia favorita (como café o madera) y vierte la cera con una mecha nueva sujeta en el centro.

Soporte para teléfono con rollos de cartón: Usa el tubo de cartón del papel higiénico. Haz una ranura horizontal en el centro del tamaño de su teléfono. Decora el tubo con pintura o papel de regalo y clava cuatro chinches en la base como patas para darle estabilidad.