Niurka SOSPECHA de la estrategia de Fernando Lozada y el equipo de Manelyk en La Granja VIP: “Hay acuerdo”

Niurka Marcos expresó sus sospechas sobre los movimientos de Fernando Lozada y el equipo de Manelyk González en La Granja VIP. Durante una conversación con otros granjeros, la participante planteó que sus rivales podrían estar actuando conforme a una estrategia para llegar al viernes con ventaja y enviar a uno de sus contrincantes a la tabla de nominados. Sin embargo, reconoció que no tenía certeza sobre el resultado de las próximas pruebas.

¿Por qué Niurka Marcos sospecha de Fernando Lozada y el equipo de Manelyk en La Granja VIP?

Las dudas de Marcos surgieron al analizar las posibilidades que tendría el grupo de González durante las próximas dinámicas. La granjera consideró que algunos de sus compañeros estarían calculando los resultados antes de disputar las competencias.

“Eso fue plan con maña porque va a ganar o Fernando o Mono y van a subirnos a nosotros uno el viernes, con votos de viernes a sábado”, comentó Niurka al compartir su interpretación de los posibles movimientos de sus rivales.

Durante la conversación, Natalia Alcocer cuestionó cómo podían anticipar una victoria cuando todavía quedaban pruebas por disputar. Niurka mencionó entonces las habilidades de Azalia Ojeda, Manelyk González, Mario “Mono” Osuna y Fernando Lozada, a quienes consideró buenos competidores en las dinámicas.

La Granja VIP: Hoy, 21 de octubre se sumaron varios a la Tabla de Nominados en La Asamblea, posicionando a 5 Granjeros

Sin embargo, sus compañeros señalaron que no todos ellos participarían en la prueba que estaban analizando y que todavía existían diferentes posibilidades.

“De todas maneras tienen dos oportunidades y nosotros tenemos solamente Rafa”, agregó Niurka al comparar las opciones de ambos grupos.

La participante también planteó que sus rivales podrían estar subestimando a Rafael Mercadante, aunque admitió que no podía asegurar quién terminaría ganando. Alcocer coincidió con parte de su interpretación y expresó: “Pues yo siento que están actuando como si lo hubieran planeado todo, ¿sí?”.

Fernando Lozada nominó a Mario “Mono” Osuna y explicó su estrategia en La Granja VIP

Las sospechas de Niurka se producen después de los movimientos que realizó Lozada durante La Asamblea del miércoles 21 de octubre.

El granjero nominó a Osuna, una decisión que posteriormente explicó durante una conversación entre ambos. Aunque reconoció que su voto perjudicaba directamente a su compañero, aseguró que había priorizado su propia permanencia en la competencia.

“Estoy pensando en mí, perdóname”, le dijo Fernando al hablar sobre los motivos de su nominación. También planteó que, si hubiera elegido a alguien del otro grupo, sus contrincantes podrían haber dirigido sus votos contra él.

Esta decisión se suma a las conversaciones que Lozada ha mantenido con integrantes de ambos equipos. Después de la eliminación de Pascal Nadaud, Fernando había manifestado su intención de continuar jugando de manera independiente.

Niurka incluso intentó convencerlo de acercarse a su grupo y le advirtió sobre las intenciones que, según ella, existían dentro del equipo contrario. Por su parte, Fernando sostuvo que prefería continuar con su estrategia individual.