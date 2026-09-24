Ideas DIY: 5 ideas para organizar tu baño con el estilo dulce y relajante
Ideas DIY. 5 manualidades para organizar tu baño y crear un ambiente dulce y relajante.
En las ideas DIY (Hazlo tú mismo) no solo podemos encontrar un pasatiempo, sino que es una práctica que puede ayudar a descontracturarse, mantenerse alejado de las pantallas y ponerle una pausa a las rutinas que se tornas estresantes.
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Cada proyecto supone la creación de un objeto decorativo, pero también permiten personalizar rincones de nuestra casa. Es por eso que cada vez más personas se suman a este movimiento y ponen a prueba su imaginación y creatividad.
Ideas DIY para el baño
Al respecto, hoy la propuesta se centra en nuestro baño y es que diseñarlo y decorarlo es fundamental porque se trata de un espacio que ha dejado de ser meramente funcional para convertirse en un santuario personal de bienestar, relajación y autocuidado dentro del hogar.
@omar_homedecor 2 DIY FACIL RÁPIDO Y LOW COST ⬇️ 🪵ASI va a ser como vas a aprovechar tu baño!! Es muy fácil! (Guarda este post te va a venir genial) Solo necesitas ⬇️ ➡️2 barras extensibles En mi caso he utilizado las de Ikea Botaren Ref 103.060.19 Hay de 2 medidas disponibles (70-120) es la mia ➡️Tabla de pino de la misma medida que el hueco (puedes encargarla al corte en tu centro de bricolaje preferido) ➡️Si quieres darle un efecto mas robusto y que no se vean las barras , pega un liston de madera de aproximadamente 6 cm ➡️Decora y listo!! Comparte este reel con esa persona que necesita un espacio extra en su baño 🛀 🧻PORTAROLLOS ⬇️ Este mueble es MUY fácil de hacer! Te dejo aquí materiales y medidas ➡️Tablón de madera de 1,8 cm ✅Cortes: ➡️1 tabla de 60 de alto por 14 de ancho ➡️1 tabla de 48 de alto por 14 de ancho ✅Tablas para papel higiénico ➡️2 tablas de 14 de alto por 14 de ancho ➡️3 tablas de 14 de alto por 12 de ancho ➡️Para unir las tablas usa un pegatodo ➡️Deja secar ➡️Aplica barniz ➡️En la parte superior una barra de 12 cm ✅Listo! #enseñatucasa #decoideas #ideasdeco #diy #hazlotumismo ♬ sonido original - Omar HomeDecor
Las ideas DIY que ayudan en este sentido han adquirido un gran auge ya que ayudan a lograr una distribución inteligente, optimizar el espacio disponible, garantizar la comodidad, higiene y seguridad.
¿Cómo diseñar un baño relajante?
Por lo señalado anteriormente, en esta oportunidad ponemos de relieve que transformar el baño en un espacio donde se respire serenidad y calidez no requiere de grandes remodelaciones ni presupuestos elevados. Las siguientes 5 ideas DIY invitan a integrar elementos hechos a mano para imprimirle un toque único, acogedor y armonioso a este rincón de la casa:
Frascos de vidrio estilo farmhouse o shabby chic
- Reutiliza frascos de conserva lavándolos bien y pintando las tapas en tonos pastel o neutrales (crema, rosa empolvado, verde menta). Añade etiquetas de papel kraft escritas a mano o estampadas para clasificar algodón, hisopos y sales de baño.
Cesta de mimbre decorada con tela y encaje
- Toma una cesta de fibra natural y confecciona un forro interno usando una tela liviana de lino o algodón de tono claro. Remata el borde con un encaje delicado para guardar toallas enrolladas, logrando un aspecto ordenado y de inspiración artesanal.
Repisa flotante de madera clara con cuerda
- Utiliza una tabla de madera clara tratada con barniz mate y pásale cuerdas de yute gruesas por los extremos para colgarla en la pared. Permite organizar frascos de crema o veladoras sin recargar visualmente la estancia.
Bandeja de bambú o madera para la encimera
- Crea una base organizadora pintando o barnizando una tabla pequeña de madera para colocar el jabón de manos, una planta pequeña (como un poto o una suculenta) y un difusor de varillas con aceites esenciales suavemente perfumados.
Colgador de toallas con varilla de madera y cuentas de madera
- Ensarta cuentas de madera natural en un cordón resistente y fíjalo a los extremos de una varilla cilíndrica de madera. Montado en la pared, sirve para colgar toallas de mano livianas aportando un detalle delicado y de estética escandinava.