Mono Osuna se arrepiente de su FALTA DE EMPATÍA en La Granja VIP y pide perdón por malas decisiones

Ser Capataz en La Granja VIP no implica solo privilegios, también hay tomar decisiones difíciles y ganarse enemigos de forma inesperada. Y el que ya está entendiéndolo mejor que todos, es Mario "Mono" Osuna, quien ganó la prueba por segunda semana consecutiva y fue el responsable de armar parejas para encadenarse, sin imaginarse que esto pondría a muchos en su contra.

Por lo que para no dejar pasar este tema por alto y evitar problemas, el atleta aprovechó la repartición de tareas para hablar con los Granjeros y disculparse por la falta de empatía que tuvo. Esto porque le da la sensación de que lo culpan por no pensar bien en las cuplas y quiso asegurarse de que todos sepan que no hizo nada con malicia.

"Ayer me fui un poquito triste y decepcionado por las reacciones de muchos de ustedes. Después de tanto pensar, llegué a la conclusión de que posiblemente tenían razón y que yo tenía que ser empático con ustedes. Pero también, caí en cuenta de que solo estaban buscando un culpable para desquitar su rabia", dijo Mono, que desde que armó los equipos se dio cuenta de que habría conflictos por su culpa.

El Mono Osuna quiere ser el mejor Capataz de La Granja VIP y hace firme advertencia

Dejando de lado el sentimiento de culpa que lo invadió en cuanto observó que los Granjeros se enojaron con él, Mario "Mono" Osuna reafirmó su autoridad como Capataz de La Granja VIP. Esto porque tal como dijo en la Gala, busca ser el mejor y piensa aprovechar esta nueva oportunidad para mejorar todos los comentarios negativos que le hizo el Tío Pepe.

"Les voy a pedir que a la hora de chambear, sí seamos profesionales todos. Desde que los encadenaron ya van 8 mil pesos de multas. Quiero que entiendan que yo no soy su jefe y que ese dinero que se descuenta no es mío, es de todos. Afuera la gente está viendo todo, ya, nos tocó esta actividad y ni modo", apuntó el campeón de Exatlón, que no ha pasado desapercibido en La Granja VIP por sus peleas con Ivonne Montero y Niurka.