Ideas DIY: recicla el cartón de huevo y crea figuras tenebrosas

Gracias a las ideas DIY se pueden crear grandes objetos a partir de elementos que por lo general terminan en la basura. Así es que con un poco de imaginación se puede reciclar el cartón de huevo y crear unas figuras divertidamente tenebrosas.

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Con paciencia y pocos elementos vas a poder crear arañas, vampiros y una torre encantada para decorar tu hogar en esta temporada. Es una buena idea para poder pasar un momento en familia mientras se fomenta la práctica del reciclaje.

¿Cómo crear figuras con cartón de huevo?

De cavidad a vampiro adorable

El primer objeto que puedes crear es recortando una sola cavidad del cartón de huevo. Pinta la base de morado suave, carne para el rostro y negro para la clásica capa y cabello en pico. Toma pintura acrílica blanca para los colmillos o recorta papel.

Agrega detalles como ojos grandes y la boca para que tu personaje quede tierno y simpático.

Este vampiro es muy lindo.|Pinterest

Arañas rápidas para cualquier rincón

Otra de las ideas consiste en recortar solo una cavidad de la huevera y la pintas de negro. Perfora el costado con un lápiz para poder cruzar cuatro limpiapipas que serán las ocho patas con rodillas dobladas. Por último, vas a colocar ojos adhesivos para tener un aspecto realista.

Haz una tierna arañita.|Pinterest

Pequeños monstruos llenos de color

La última de las ideas te invita a que puedas pintar cavidades individuales o dobles en tonos brillantes como verde, morado o azul. Junto a tus hijos puedes personalizarla agregando muchos ojos, cuernos, dientes o peinados un poco raros.

Estas son grandes ideas que puedes llevar a cabo, pero lo que no te puede faltar es realizar una torre encantada que vas a realizar apilando verticalmente varias secciones cortadas del cartón de huevos para simular los pisos de una fortaleza gótica.

Para este último objeto, deberás emplear colores como gris, negro o morado y hacer ventanas de donde debe salir un fantasma de papel. Puedes rematar el tejado con un cono de cartulina negra para darle el toque final de un castillo embrujado.