4 ideas para crear un soporte de photocards inspirado en Las Guerreras KPop

La popularidad de Las Guerreras K-pop ha hecho que sus personajes estén presentes en todo tipo de manualidades, decoraciones y colecciones. Si tienes algunas photocards de KPop Demon Hunters y quieres presumirlas en tu escritorio o habitación, puedes crear un soporte personalizado sin gastar demasiado.

Con materiales sencillos como cartulina, foami, palitos de madera o cartón reciclado, es posible hacer diseños inspirados en Rumi, Mira y Zoey, las integrantes de Huntrix. A continuación encontrarás cuatro ideas fáciles para crear tu propio soporte de photocards.

Una por una, las 4 ideas de soporte de photocards de KPop Demon Hunters

1. Soporte de cartulina inspirado en Huntrix

Una de las opciones más sencillas consiste en utilizar cartulina de colorespara crear una pequeña base donde puedas colocar la photocard. Puedes hacer una estructura rectangular y añadir una pestaña en la parte frontal para mantener la tarjeta en posición vertical.

Para darle el toque de Las Guerreras K-pop, decora la cartulina con estrellas, corazones, notas musicales o pequeños dibujos inspirados en Huntrix. También puedes utilizar colores diferentes para identificar a Rumi, Mira y Zoey.

Photocards de KPop Demon Hunters.|(Especial)

2. Portaphotocard con palitos de madera

Los clásicos palitos de madera para manualidades pueden convertirse en un pequeño caballete para exhibir tus photocards. Solo necesitas formar una base estable y colocar una pieza horizontal en la parte frontal para evitar que la tarjeta se deslice.

Después puedes pintar los palitos y agregar detalles de foami, stickers o cartulina. Incluso puedes escribir el nombre de tu personaje favorito para convertir el soporte en una pieza completamente personalizada.

Ideas de photocrds de Las Guerreras KPop.|(Especial)

3. Soporte de foami con detalles de KPop Demon Hunters

El foami permite crear soportes más coloridos y llamativos. Puedes recortar una base, doblarla para darle estabilidad y dejar una pequeña ranura donde introducir la photocard.

Para decorarlo, corta estrellas, corazones, micrófonos o cualquier otro elemento que recuerde al universo de la película. Una idea divertida es colocar la inicial de Rumi, Mira o Zoey en la parte frontal.

Soporte de photocards de KPop Demon Hunters.|(Especial)

4. Soporte reciclado para varias photocards

Si tienes una colección más grande, aprovecha una caja de cartón para crear un exhibidor con varios espacios. Recorta pequeñas divisiones y forma una estructura similar a un escenario donde puedas colocar varias tarjetas al mismo tiempo.

Decórala con cartulina, foami y plumones para darle una apariencia inspirada en Huntrix. De esta manera, además de proteger tus photocards, tendrás una decoración de KPop Demon Hunters para tu escritorio. Se verán increíbles,