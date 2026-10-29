Alineación de Venus y Júpiter: la propuesta exitosa que recibirá cada signo entre el 29 de octubre y 13 de noviembre

Entre el 29 de octubre y el 13 de noviembre de 2026, el sextil entre Venus en Libra y Júpiter en Leo irradia energía de oportunidades para cada signo que surge a través de los vínculos, la creatividad y la colaboración. El primer planeta está asociado con el amor, los valores y los recursos, mientras que el segundo simboliza la expansión, el optimismo y el aprendizaje.

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En astrología, el sextil es un aspecto astrológico de 60 grados que se interpreta como una conexión favorable entre dos planetas. En este caso, la combinación de Libra (un signo de aire) con Leo (casa de fuego) representa el encuentro entre las ideas, la diplomacia y el deseo de avanzar.

Como Venus transita la casa libriana en movimiento retrógrado, la propuesta energética consiste en revisar oportunidades anteriores y evaluar con cuidado cuáles merecen una segunda consideración. Estas son las predicciones para cada signo.

Sextil Venus en Libra y Júpiter en Leo: ¿Qué propuesta exitosa podría recibir cada signo del zodiaco?

Aries : una propuesta de colaboración o un acuerdo con otra persona podría abrir nuevas posibilidades. Antes de aceptar, convendrá revisar las condiciones y asegurarse de que exista reciprocidad.

: una propuesta de colaboración o un acuerdo con otra persona podría abrir nuevas posibilidades. Antes de aceptar, convendrá revisar las condiciones y asegurarse de que exista reciprocidad. Tauro : una oportunidad para reorganizar el trabajo o mejorar la administración de sus recursos podría resultar especialmente útil. La clave estará en priorizar las opciones sostenibles y evitar gastos motivados por el entusiasmo.

: una oportunidad para reorganizar el trabajo o mejorar la administración de sus recursos podría resultar especialmente útil. La clave estará en priorizar las opciones sostenibles y evitar gastos motivados por el entusiasmo. Géminis : una invitación creativa, una actividad de aprendizaje o un contacto interesante podría impulsar sus planes. Compartir ideas le permitirá descubrir caminos que no había considerado.

: una invitación creativa, una actividad de aprendizaje o un contacto interesante podría impulsar sus planes. Compartir ideas le permitirá descubrir caminos que no había considerado. Cáncer : una conversación familiar o una propuesta relacionada con el hogar puede ayudarlo a resolver un asunto pendiente. Escuchar distintas perspectivas favorecerá acuerdos más equilibrados.

: una conversación familiar o una propuesta relacionada con el hogar puede ayudarlo a resolver un asunto pendiente. Escuchar distintas perspectivas favorecerá acuerdos más equilibrados. Leo : con Júpiter en su signo, la interpretación astrológica pone el foco en su capacidad para mostrar talentos y ampliar sus horizontes. Una propuesta creativa o profesional podría invitarlo a asumir un nuevo desafío, siempre que evalúe sus posibilidades reales.

: con Júpiter en su signo, la interpretación astrológica pone el foco en su capacidad para mostrar talentos y ampliar sus horizontes. Una propuesta creativa o profesional podría invitarlo a asumir un nuevo desafío, siempre que evalúe sus posibilidades reales. Virgo : una oportunidad para revisar sus finanzas, negociar condiciones o reorganizar responsabilidades podría ayudarlo a recuperar estabilidad. Analizar los detalles será fundamental antes de comprometerse.

: una oportunidad para revisar sus finanzas, negociar condiciones o reorganizar responsabilidades podría ayudarlo a recuperar estabilidad. Analizar los detalles será fundamental antes de comprometerse. Libra : Venus en su signo favorece simbólicamente la revisión de relaciones y proyectos personales. Una conversación pendiente o una propuesta del pasado podría ofrecer una nueva perspectiva sobre lo que desea construir.

: Venus en su signo favorece simbólicamente la revisión de relaciones y proyectos personales. Una conversación pendiente o una propuesta del pasado podría ofrecer una nueva perspectiva sobre lo que desea construir. Escorpio : una colaboración discreta o una conversación significativa podría ayudarlo a reconsiderar sus próximos pasos. Será conveniente distinguir entre las promesas atractivas y los compromisos concretos.

: una colaboración discreta o una conversación significativa podría ayudarlo a reconsiderar sus próximos pasos. Será conveniente distinguir entre las promesas atractivas y los compromisos concretos. Sagitario : una invitación social, un proyecto colectivo o un contacto profesional podría ampliar sus oportunidades. Mantener una actitud abierta le permitirá explorar alternativas sin perder de vista sus objetivos.

: una invitación social, un proyecto colectivo o un contacto profesional podría ampliar sus oportunidades. Mantener una actitud abierta le permitirá explorar alternativas sin perder de vista sus objetivos. Capricornio : una propuesta vinculada con su trayectoria profesional o sus responsabilidades podría exigir una revisión de prioridades. Negociar con claridad ayudará a determinar si el cambio resulta conveniente.

: una propuesta vinculada con su trayectoria profesional o sus responsabilidades podría exigir una revisión de prioridades. Negociar con claridad ayudará a determinar si el cambio resulta conveniente. Acuario : una oportunidad relacionada con estudios, viajes o nuevos conocimientos podría ampliar su perspectiva. Considerar otras formas de pensar será clave para aprovechar esta etapa.

: una oportunidad relacionada con estudios, viajes o nuevos conocimientos podría ampliar su perspectiva. Considerar otras formas de pensar será clave para aprovechar esta etapa. Piscis: un acuerdo económico compartido o una conversación sobre recursos y responsabilidades podría ayudarlo a ordenar asuntos pendientes. La transparencia permitirá evaluar las opciones con mayor seguridad.

¿Cuál es la energía cósmica disponible del sextil entre Venus en Libra y Júpiter en Leo?

Desde la astrología, esta configuración simboliza una conexión entre la armonía de los vínculos y el impulso de expansión. Sin embargo, al encontrarse Venus retrógrado, la invitación es revisar antes de avanzar.



Revisión de oportunidades : recuperar propuestas anteriores y comprobar si siguen siendo convenientes.

: recuperar propuestas anteriores y comprobar si siguen siendo convenientes. Acuerdos y asociaciones : buscar condiciones equilibradas en relaciones personales y profesionales.

: buscar condiciones equilibradas en relaciones personales y profesionales. Creatividad y reconocimiento: valorar los talentos propios y explorar formas de compartirlos con otras personas.