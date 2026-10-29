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¿Cómo hacer calaveritas de amaranto y chocolate? La receta que la chef Lili enseñó en La Granja VIP

No necesitas ser experto en la cocina: prepara estas calaveritas y decóralas a tu gusto

¿Cómo hacer calaveritas de amaranto y chocolate? La receta que la chef Lili enseñó en La Granja VIP
¿Cómo hacer calaveritas de amaranto y chocolate? La receta que la chef Lili enseñó en La Granja VIP 2|La Granja VIP

Escrito por: Melannie Alba | DR

Las calaveritas son uno de los dulces más representativos de las celebraciones de Día de Muertos, y existen distintas formas de prepararlas en casa. En La Granja VIP, la chef Lili también les enseñará a los granjeros a elaborar calaveritas de amaranto y chocolate, una alternativa sencilla para darle un toque dulce y creativo a esta tradición mexicana. Si quieres preparar las tuyas en casa, necesitas pocos ingredientes y puedes decorarlas a tu gusto. Te compartimos el paso a paso para conseguir unas calaveritas que puedes personalizar con chocolate blanco, glaseado o chispas de colores.

Ingredientes para preparar calaveritas de amaranto y chocolate

Calaveritas
¿Cómo hacer calaveritas de amaranto y chocolate? La receta que la chef Lili enseñó en La Granja VIP|La Granja VIP

Para esta receta puedes ajustar las cantidades según el tamaño de las piezas y qué sabor prefieras que predomine: el del chocolate o el del amaranto.

  • 100 a 200 gramos de amaranto natural.
  • 100 a 600 gramos de chocolate amargo, con leche o blanco.
  • Moldes con forma de calavera o plástico de cocina.
  • Un poco de aceite para engrasar los moldes, si es necesario.
  • Glaseado, chocolate blanco, dulces o chispas de colores para decorar.

Paso a paso para hacer calaveritas de chocolate como en La Granja VIP

Las calaveritas de amaranto y chocolate son una opción para preparar en familia, especialmente si buscas una actividad creativa para compartir con los niños. Además, puedes adaptar la receta a tus preferencias y experimentar con diferentes tipos de chocolate y decoraciones.

  1. Derrite el chocolate. Corta el chocolate en trozos pequeños y colócalo en un recipiente resistente al calor. Puedes fundirlo a baño María, evitando que entre agua en el chocolate, o utilizar el microondas en intervalos de 30 segundos. Remueve entre cada intervalo hasta obtener una mezcla líquida y uniforme.
  2. Incorpora el amaranto. Vierte el chocolate derretido sobre el amaranto en un recipiente amplio. Con ayuda de una cuchara o espátula, mezcla hasta que los granos queden bien cubiertos. Procura integrar ambos ingredientes antes de que el chocolate comience a endurecerse.
  3. Dale forma a las calaveritas. Puedes utilizar moldes especiales para conseguir una figura definida. Si eliges esta opción, engrásalos ligeramente, rellénalos con la mezcla y presiónala para compactarla. Si no tienes moldes, también puedes usar plástico de cocina. Coloca unas tres cucharadas de la preparación, envuélvela y moldea con las manos hasta formar una calavera. Presiona suavemente para marcar los ojos y definir la silueta.
    Niurka calaveritas
    ¿Cómo hacer calaveritas de amaranto y chocolate? La receta que la chef Lili enseñó en La Granja VIP|La Granja VIP
  4. Refrigera hasta que estén firmes. Coloca las piezas en el refrigerador durante aproximadamente 20 a 40 minutos, o hasta que el chocolate se endurezca. Después, retíralas de los moldes con cuidado para evitar que se rompan.
  5. Decora al gusto. ¡Llegó la parte más divertida! Utiliza glaseado de colores, chocolate blanco o pequeñas chispas para dibujar los ojos, la boca y otros detalles. Puedes combinar distintos tonos para crear diseños originales y darle personalidad a cada calaverita.
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