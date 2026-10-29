¿Cómo hacer calaveritas de amaranto y chocolate? La receta que la chef Lili enseñó en La Granja VIP
No necesitas ser experto en la cocina: prepara estas calaveritas y decóralas a tu gusto
Las calaveritas son uno de los dulces más representativos de las celebraciones de Día de Muertos, y existen distintas formas de prepararlas en casa. En La Granja VIP, la chef Lili también les enseñará a los granjeros a elaborar calaveritas de amaranto y chocolate, una alternativa sencilla para darle un toque dulce y creativo a esta tradición mexicana. Si quieres preparar las tuyas en casa, necesitas pocos ingredientes y puedes decorarlas a tu gusto. Te compartimos el paso a paso para conseguir unas calaveritas que puedes personalizar con chocolate blanco, glaseado o chispas de colores.
Ingredientes para preparar calaveritas de amaranto y chocolate
Para esta receta puedes ajustar las cantidades según el tamaño de las piezas y qué sabor prefieras que predomine: el del chocolate o el del amaranto.
- 100 a 200 gramos de amaranto natural.
- 100 a 600 gramos de chocolate amargo, con leche o blanco.
- Moldes con forma de calavera o plástico de cocina.
- Un poco de aceite para engrasar los moldes, si es necesario.
- Glaseado, chocolate blanco, dulces o chispas de colores para decorar.
Paso a paso para hacer calaveritas de chocolate como en La Granja VIP
Las calaveritas de amaranto y chocolate son una opción para preparar en familia, especialmente si buscas una actividad creativa para compartir con los niños. Además, puedes adaptar la receta a tus preferencias y experimentar con diferentes tipos de chocolate y decoraciones.
- Derrite el chocolate. Corta el chocolate en trozos pequeños y colócalo en un recipiente resistente al calor. Puedes fundirlo a baño María, evitando que entre agua en el chocolate, o utilizar el microondas en intervalos de 30 segundos. Remueve entre cada intervalo hasta obtener una mezcla líquida y uniforme.
- Incorpora el amaranto. Vierte el chocolate derretido sobre el amaranto en un recipiente amplio. Con ayuda de una cuchara o espátula, mezcla hasta que los granos queden bien cubiertos. Procura integrar ambos ingredientes antes de que el chocolate comience a endurecerse.
- Dale forma a las calaveritas. Puedes utilizar moldes especiales para conseguir una figura definida. Si eliges esta opción, engrásalos ligeramente, rellénalos con la mezcla y presiónala para compactarla. Si no tienes moldes, también puedes usar plástico de cocina. Coloca unas tres cucharadas de la preparación, envuélvela y moldea con las manos hasta formar una calavera. Presiona suavemente para marcar los ojos y definir la silueta.
- Refrigera hasta que estén firmes. Coloca las piezas en el refrigerador durante aproximadamente 20 a 40 minutos, o hasta que el chocolate se endurezca. Después, retíralas de los moldes con cuidado para evitar que se rompan.
- Decora al gusto. ¡Llegó la parte más divertida! Utiliza glaseado de colores, chocolate blanco o pequeñas chispas para dibujar los ojos, la boca y otros detalles. Puedes combinar distintos tonos para crear diseños originales y darle personalidad a cada calaverita.