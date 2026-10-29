Las calaveritas son uno de los dulces más representativos de las celebraciones de Día de Muertos, y existen distintas formas de prepararlas en casa. En La Granja VIP, la chef Lili también les enseñará a los granjeros a elaborar calaveritas de amaranto y chocolate, una alternativa sencilla para darle un toque dulce y creativo a esta tradición mexicana. Si quieres preparar las tuyas en casa, necesitas pocos ingredientes y puedes decorarlas a tu gusto. Te compartimos el paso a paso para conseguir unas calaveritas que puedes personalizar con chocolate blanco, glaseado o chispas de colores.

Ingredientes para preparar calaveritas de amaranto y chocolate

¿Cómo hacer calaveritas de amaranto y chocolate? La receta que la chef Lili enseñó en La Granja VIP|La Granja VIP

Para esta receta puedes ajustar las cantidades según el tamaño de las piezas y qué sabor prefieras que predomine: el del chocolate o el del amaranto.



100 a 200 gramos de amaranto natural.

100 a 600 gramos de chocolate amargo, con leche o blanco.

Moldes con forma de calavera o plástico de cocina.

Un poco de aceite para engrasar los moldes, si es necesario.

Glaseado, chocolate blanco, dulces o chispas de colores para decorar.

Paso a paso para hacer calaveritas de chocolate como en La Granja VIP

Las calaveritas de amaranto y chocolate son una opción para preparar en familia, especialmente si buscas una actividad creativa para compartir con los niños. Además, puedes adaptar la receta a tus preferencias y experimentar con diferentes tipos de chocolate y decoraciones.

