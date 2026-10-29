7 plantillas de fantasmas para imprimir y pegártelos en las uñas este Halloween

Si quieres llevar una manicura original este Halloween sin pasar horas dibujando, las plantillas de fantasmas para imprimir son una alternativa fácil y divertida. Puedes utilizarlas como guía para crear tus propios diseños o recortar figuras pequeñas para decorar tus uñas con un toque tenebroso. Desde fantasmitas tiernos hasta siluetas blancas sobre fondos negros, hay opciones para todos los estilos y longitudes de uñas.

Las uñas inspiradas en Halloween incluyen motivos clásicos como fantasmas, calabazas y telarañas, con diseños que van desde los más discretos hasta los más llamativos. Como muestra Mujerhoy en sus propuestas de manicura para esta temporada, los detalles temáticos son una forma de darle personalidad a las manos. Para recrearlos en casa, puedes inspirarte en las ideas de Pinterest y adaptar las figuras a plantillas que puedas imprimir, recortar y utilizar como referencia.

7 plantillas de fantasmas para decorar tus uñas este Halloween

1. Fantasmas clásicos en blanco

Imprime pequeñas siluetas de fantasmas con cuerpo redondeado y una base ondulada. Quedan muy bien sobre esmalte negro, gris o nude, especialmente si añades dos puntos negros para los ojos.



2. Fantasmitas kawaii

Elige figuras pequeñas con mejillas rosadas y expresiones tiernas. Son ideales para una manicura divertida sobre una base rosa pastel, lila o transparente.



3. Fantasmas minimalistas

Busca siluetas sencillas, sin demasiados detalles. Puedes colocar un fantasma en una sola uña y pintar las demás en blanco o negro para conseguir un diseño discreto.



4. Fantasmas con sombrero de bruja

Esta plantilla combina dos clásicos de Halloween en una sola figura. Añade detalles morados o naranjas para darle un toque más colorido a tu manicura.



5. Fantasmas con estrellas

Utiliza una silueta blanca acompañada de pequeñas estrellas y lunas. Es una opción bonita para quienes prefieren una decoración mágica y delicada.



6. Fantasmas sobre una manicura francesa

Imprime figuras diminutas para colocarlas cerca de las puntas de las uñas. Sobre una base natural con puntas blancas o negras, conseguirás un acabado temático sin recargar el diseño.



7. Fantasmas con efecto de sábana

Elige plantillas con figuras alargadas y bordes irregulares, como pequeños fantasmas flotantes. Puedes combinarlas con una base gris perlada o transparente para conseguir una manicura misteriosa.

