3 ideas para reutilizar los vasos de vidrio de las veladoras en el altar de Día de Muertos

Pasó el Día de Muertos y puede que te queden algunos elementos que fueron parte de la ofrenda. Uno de ellos son los vasos de vidrio de las veladoras que iluminaron el camino de los seres queridos.

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Cuando la cera se consumió completamente pues los recipientes quedan para poder reutilizarlos con una gran cantidad de alternativas que se encuentran disponibles. Es una manera interesante de reducir los desechos y hacer tus propios elementos.

¿Cómo reciclar los vasos de vidrio?

Portavelas y faroles decorativos para el jardín

En este caso deberás limpiar muy bien los restos de cera. Para ello vas a colocar el vaso en agua caliente y luego secarlo por completo. La parte exterior debe ser pintada con pinturas translúcidas o también decorarlo con cuerda de yute.

Coloca velas pequeñas de té (rechauds) en su interior para iluminar patios, balcones o entradas durante las noches.

Esta es una gran idea.|Pinterest

Mini floreros o centros de mesa rústicos

Otra buena opción es sacar provecho de su formato para convertirlo en floreros para flores de tallo corto lo son las rosas, margaritas o pequeñas flores de cempasúchil. Podrás agregar detalles con encaje, yute o cinta de color alrededor del vidrio para realzar su estética artesanal y utilizarlos como centros de mesa.

Organizadores de escritorio para lápices y pinceles

La última de las opciones consiste en utilizar el vaso de vidrio como organizador de objetos pequeños. Podrás colocarlo en tu mesa de trabajo o de estudio para guardar elementos como bolígrafos, lápices, pinceles de maquillaje, tijeras o accesorios de papelería, manteniendo tus superficies despejadas y ordenadas.

Estos vasos son muy útiles.|Pinterest

Un consejo para retirar los restos de cera del fondo, es colocar agua hirviendo con cuidado dentro del vaso; la cera se fundirá de inmediato y flotará hacia la superficie, facilitando su extracción al enfriarse

Además, ten en cuenta no realizar uso alimentario si tuvieron fragancias químicas. Reservar para la cocina únicamente aquellos que hayan contenido velas de cera pura o parafina neutra.