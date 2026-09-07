5 ideas para hacer scrunchies de crochet para sujetar tu melena con un estilo ‘cute’

Cuando queremos sujetas la melena, la mejor opción es usar unos scrunchies, ya que con ellos lograremos mantener todo el pelo en una sola coleta sin dañarla o maltratarla. Ahora es posible hacer ese accesorio capilar con alternativas de crochet.

Para que puedas mantener un estilo cute en tu día, te detallaremos 5 ideas que puedes usar, ideales para que los hagas en casa y puedas lucirlo en cualquier ocasión.

5 ideas para hacer scrunchies de crochet

Antes de compartirte las ideas de scrunchies en crochet, es importante que previamente consigas la liga, ya que esto nos ayudará a que se pueda sujetar en la melena con facilidad, el cual irá en el interior de la manualidad. Una vez que consideramos lo anterior, conoce las opciones que puedes usar para lograr un estilo cute:

Para los plantlovers

Si eres amante de las plantas, puedes hacer un scrunchie de color pastel, y abajo colocar dos tulipanes en crochet, una gran alternativa para esas personas que aman las plantas o las flores, puedes hacerlos de colores pastel para darles ese toque más natural.

Al estilo Disney

Otra gran opción que puedes hacer es crear scrunchies de personajes de Disney, ya sea usando elementos que hagan alusión a los personajes o sus colores emblemáticos, en esta alternativa contaras con muchas ideas disponibles.

Alternativas frutales

Si eres de las que les gusta usar decoraciones inusuales, puedes crear un scrunchie de alguna fruta, por ejemplo de una manzana, solamente usa los colores adecuados y añade un tallo superior para darle el aspecto. En realidad puedes hacerlo de tu fruta favorita, solamente adquiere el estambre adecuado.

Algo más discreto...

Si lo que estás buscando es un diseño que sea más discreto, o que no lleve tantos colores, puedes optar por hacer el scrunchie de un solo color, será llamativo pero sin que sea excesivo. Puedes optar por usar tonalidades neutros para darle ese aspecto minimalista que deseas.

En forma de animales

Como última opción para tener un estilo cute, es crear unos sujetadores de pelo que tengan formas de animales, solamente agrega las orejas del ejemplar para que la gente pueda identificarlo, una gran alternativa para obtener un look relajado para un día de campo.