¿Sabotaje a La Granja VIP? Destapan la PELIGROSA estrategia del equipo de Niurka para el eliminado del 1 de noviembre

El Miércoles de Asamblea en La Granja VIP del 28 de octubre se vivió al límite y el equipo de Niurka fue el responsable de cimbrar todo el juego. Esto porque nadie se esperaba que los "Disfuncionales" se nominarían entre ellos para que la mayoría quedaran nominados, una estrategia que confundió a sus rivales y puso en la mira cuáles serían sus verdaderas intenciones.

Y el que no quiso quedarse con la duda, fue Fernando Lozada, que le dijo a Julio Camejo que por más que piensa en lo que están haciendo, no logra entender por qué parece que todos se quieren ir. Al respecto, el actor le explicó que simplemente se trata de un plan para que al menos uno de ellos tenga oportunidad de salvarse antes del domingo y que si bien es arriesgado, como grupo decidieron que sería lo mejor.

"Así lo pensamos nosotros y así lo hicimos. Tampoco teníamos mucho que perder, ya había tres en la tabla y luego también pasó lo de Kevyn", sentenció Julio.

¿Por qué Mono Osuna ayudó a Rafa Mercadante? Así podría arruinar el Legado de Azalia en La Granja VIP

Lo que el equipo de Niurka no tenía contemplado para nada, fue que el Huevo de Oro jugaría a su favor, a pesar de que ninguno de ellos lo ganó. Todo porque cuando Mono Osuna fue anunciado como dueño de este poder, se enteró de que el beneficio sería mandar a un Granjero directamente a la ronda final por la Salvación.

Así que como no había ninguno de sus aliados nominado, no le quedó más que elegir a uno del grupo contrario y su primera opción fue Rafa Mercadante, que ya estaba en la tabla porque Azalia Ojeda lo dejó como Legado tras su polémica eliminación de La Granja VIP. Esto significa que nadie podrá echarle tierra y tendrá oportunidad de competir para salvarse y traicionar a otra persona.

Las burlas de “Los Disfuncionales” se hicieron presentes ante el poder del Huevo Dorado de Mario “Mono” Osuna; así fue el momento en La Granja VIP

Nominados de La Granja VIP: los integrantes en riesgo de eliminación para el 1ero de noviembre

Las cosas en la competencia siempre están cambiando y ahora le tocó a los "Disfuncionales" tener mayor cantidad de aliados con peligro de salir. Hasta el momento, los nominados de La Granja VIP para la semana 8, son:

Niurka , perdió el Duelo de Nominación y además perdió el derecho a salvación por un castigo.

, perdió el Duelo de Nominación y además perdió el derecho a salvación por un castigo. Natalia Alcocer , quedó nominada por el beneficio de la Herradura que se ganó Mario "Mono" Osuna.

, quedó nominada por el beneficio de la Herradura que se ganó Mario "Mono" Osuna. Rafa Mercadante , fue el Legado de Azalia Ojeda, la séptima eliminada y su mayor rival en el juego.

, fue el Legado de Azalia Ojeda, la séptima eliminada y su mayor rival en el juego. Kevyn Contreras , quedó nominado directamente por boicotear intencionalmente la prueba por el Huevo de Oro en La Granja VIP.

, quedó nominado directamente por boicotear intencionalmente la prueba por el Huevo de Oro en La Granja VIP. Julio Camejo , aunque el equipo de Manelyk no le dio votos, sus propios aliados lo mandaron a la tabla.

, aunque el equipo de Manelyk no le dio votos, sus propios aliados lo mandaron a la tabla. Pablo Montero, fue el más votado por "La Resistencia" en la Asamblea.

Nada está escrito aún, ya que todavía queda la Salvación y la Traición, en donde los Granjeros tendrán que mover sus cartas con inteligencia. El domingo de eliminación en La Granja VIP empieza en punto de las 20:00 horas a través de Azteca UNO.