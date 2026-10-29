Mercurio Retrógrado: cuándo será el último del año y qué signos serán afectados

El último tránsito de Mercurio Retrógrado del año se despliega sobre las profundas e intensas aguas de Escorpio, abriendo una etapa crucial para cuestionar verdades ocultas, sanar vínculos y revisar decisiones que parecían definitivas. Con la influencia simultánea de Venus retrógrado, las dinámicas del amor, las finanzas y la confianza mutua pasarán por una lupa exigente que nos obligará a desacelerar el ritmo y reevaluar nuestras prioridades con honestidad.

Más que un periodo de simple caos o estancamiento, esta alineación cósmica funciona como una pausa estratégica para todos los signos del zodiaco. Es la oportunidad ideal para cerrar ciclos inconclusos, ajustar patrones de comunicación y transformar los desafíos emocionales en un punto de partida más firme y auténtico antes de encarar el próximo año.

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¿Cuándo comienza el último Mercurio Retrógrado del año?

El último Mercurio Retrógrado del año ya ha comenzado y se encuentra plenamente activo desde el pasado 24 de octubre, extendiéndose hasta el próximo 13 de noviembre sobre las profundas aguas de Escorpio. Este Tránsito astrológico se percibe con fuerza en la rutina diaria, invitando a todos los signos a manejar con paciencia los habituales malentendidos, los imprevistos tecnológicos y la necesidad de revisar decisiones tomadas semanas atrás.

¿Qué signos afectará el último Mercurio Retrógrado del año?

A continuación, repasaremos los signos más afectados por Mercurio Retrógrado:

