Los dispositivos de audio para niños se han posicionado como una gran alternativa a los celulares y tablets, que en la actualidad dominan el mercado. Una gran marca tiene a la venta reproductores sin pantalla de Bluey que ayudan a desarrollar la imaginación de los pequeños. En cambio, estos 3 capítulos de 'Plim Plim' y 'Masha y el Oso' le ayudarán a desarrollar la responsabilidad afectiva.

Los expertos recomiendan establecer límites en el tiempo de uso de los dispositivos electrónicos y fomentar actividades o juegos recreativos o la lectura, sobre todo en estas vacaciones, que es cuando buscan cualquier alternativa para entretenerse. Es por ello que una marca de juguetes decidió fabricar una pieza con el objetivo de incentivar la imaginación de los pequeños, quienes también pueden aprender a cuidar a sus mascotas con estos 3 capítulos de 'Peppa Pig' y 'Bluey'.

Los reproductores sin pantalla de Bluey

Toniebox es un reproductor de audio diseñado para niños de 3 años en adelante. De acuerdo con un artículo del portal Movieguide, estos dispositivos ofrecen a los niños grabaciones de canciones, historias y juegos interactivos.

Los reproductores sin pantalla de Bluey que ayudan a desarrollar la imaginación de los niños.|eBay

Los tonies incluyen a los personajes Bluey, Bingo y Muffin, así como un juego Tonieplay que incluye momentos populares del programa, como un juego de “Keepy Uppy”, “Dance Mode” y el “Magic Xylophone”.

Cabe destacar que el reproductor no necesita pantalla y se controla mediante golpes suaves o al inclinar el dispositivo, una característica que facilita su uso por parte de los pequeños.

Otro de los reproductores de Bluey

En el mercado hay otra alternativa como lo es Yoto Player, un equipo que reproduce contenido mediante tarjetas físicas. Bluey cuenta con tarjetas oficiales que incluyen narraciones, música y aventuras protagonizadas por Bluey, Bingo y el resto de la familia Heeler.

Según la página de Yoto, el reproductor tiene un funcionamiento completamente libre de anuncios, acceso a radio infantil, pódcast y audiolibros, además de controles parentales desde una aplicación móvil.