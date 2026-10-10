3 pruebas físicas para saber si estás en buena forma después de los 50

Estar en forma y llevar adelante una vida saludable no es para nada fácil, y más a una cierta edad, en donde la masa muscular se empieza a perder, en el cual las ganas ya no son las mismas y empiezan a aparecer algunas dificultades, como dolores articulares, entre otros. Por eso, es que si tienes más de 50 años y quieres saber si estás en forma, hay tres pruebas físicas que te ayudarán a comprobar si realmente estás en forma.

De acuerdo a lo que explicaron algunos especialistas, es fundamental que una persona esté en forma después de los 50 años, ya que comprobar la condición física propia nos ayudará a medir la capacidad funcional del cuerpo para poder desenvolverse en la vida cotidiana y no tener problemas en actividades básicas como subir o bajar escaleras; entre otras. Además, te permitirá mantenerte saludable y disfrutar de una buena longevidad.

Caminos de la Vida | Programa 10 de octubre 2026

Por qué es importante la actividad física después de los 50 años

La actividad física después de los 50 años es fundamental para poder frenar la pérdida de masa muscular, proteger los huesos y asegurar una vejez autónoma y saludable. A esta edad, el cuerpo experimenta cambios biológicos naturales que hacen del movimiento una necesidad médica y calidad de vida. Por eso, hay tres pruebas físicas que deberás hacer para comprobar si estás en forma después de los 50 años.

3 pruebas físicas para saber si estás en buena forma

Fuerza y resistencia del tren inferior: consiste en levantarse de una silla durante 30 segundos, y una persona de 50 años puede llegar a hacer hasta 15 sentadillas en ese intervalo

consiste en levantarse de una silla durante 30 segundos, y una persona de 50 años puede llegar a hacer hasta 15 sentadillas en ese intervalo Equilibrio estático y estabilidad: la capacidad para mantenerse de pie sobre una pierna sin apoyos, cuyo objetivo recomendado se sitúa en los 37 segundos