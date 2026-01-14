4 abrigos básicos para llevar a la oficina durante el frente frío

Durante esta temporada de frío el abrigo se convierte en una pieza clave del guardarropa de oficina, sin embargo, muchas veces no sabes cuál es el correcto para llevar a nuestro lugar de trabajo.

Más allá de proteger del clima, esta prenda define gran parte del estilo y la presencia profesional, por lo que elegir el modelo correcto resulta esencial para mantener una imagen pulida sin sacrificar comodidad, por eso te dejamos aquí los 4 estilos de abrigos que nunca fallan.

Abrigos ideales para usar en la oficina en época de frío

Estos son los colores y texturas de los abrigos para oficina que están en tendencia este 2026

En cuanto a colores y texturas, la temporada de frío permite experimentar con tonos tierra, verdes y rojos profundos, así como con telas ligeramente texturizadas que añaden interés visual sin romper con la sobriedad del entorno laboral. Evita los estampados excesivos o diseños demasiado voluminosos.