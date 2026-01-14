4 abrigos básicos para llevar a la oficina durante el frente frío
Las bajas temperaturas no tienen por qué arruinar tus looks laborales. Elegir el abrigo adecuado puede marcar la diferencia entre un outfit improvisado y una imagen profesional.
Durante esta temporada de frío el abrigo se convierte en una pieza clave del guardarropa de oficina, sin embargo, muchas veces no sabes cuál es el correcto para llevar a nuestro lugar de trabajo.
Más allá de proteger del clima, esta prenda define gran parte del estilo y la presencia profesional, por lo que elegir el modelo correcto resulta esencial para mantener una imagen pulida sin sacrificar comodidad, por eso te dejamos aquí los 4 estilos de abrigos que nunca fallan.
Abrigos ideales para usar en la oficina en época de frío
- Abrigos clásicos de corte recto: Este diseño, generalmente a la altura de la rodilla o un poco más largo, aporta elegancia inmediata y combina fácilmente con trajes sastre, vestidos midi y pantalones de vestir. En colores neutros como negro, gris, camel o azul marino, se convierte en una inversión atemporal que puede usarse durante varios inviernos sin perder vigencia.
- El abrigo tipo trench con forro térmico: Su estructura ligera y líneas definidas lo hacen perfecto para un look profesional, especialmente en climas fríos moderados. Además, su versatilidad permite llevarlo tanto con tacones como con botines, logrando un equilibrio entre formalidad y modernidad.
- Abrigo de lana o mezcla de cashmere: s una excelente elección si lo que buscas es verte más sofisticado. Estos materiales no solo ofrecen mayor abrigo, sino que también elevan cualquier conjunto. Los modelos con solapas amplias o cinturón ayudan a estilizar la silueta son ideales para juntas importantes.
- El abrigo tipo blazer largo también ha ganado popularidad en el ámbito laboral. Su diseño estructurado, inspirado en la sastrería, resulta perfecto para oficinas con códigos de vestimenta formales o business casual. Puede usarse abierto para un look relajado o cerrado para mayor formalidad, sin perder estilo.
Estos son los colores y texturas de los abrigos para oficina que están en tendencia este 2026
En cuanto a colores y texturas, la temporada de frío permite experimentar con tonos tierra, verdes y rojos profundos, así como con telas ligeramente texturizadas que añaden interés visual sin romper con la sobriedad del entorno laboral. Evita los estampados excesivos o diseños demasiado voluminosos.
