inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

4 abrigos básicos para llevar a la oficina durante el frente frío

Las bajas temperaturas no tienen por qué arruinar tus looks laborales. Elegir el abrigo adecuado puede marcar la diferencia entre un outfit improvisado y una imagen profesional.

abrigos para la oficina en epoca de frio.jpg
|Pexels
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  Dulce Olvera

Durante esta temporada de frío el abrigo se convierte en una pieza clave del guardarropa de oficina, sin embargo, muchas veces no sabes cuál es el correcto para llevar a nuestro lugar de trabajo.

Más allá de proteger del clima, esta prenda define gran parte del estilo y la presencia profesional, por lo que elegir el modelo correcto resulta esencial para mantener una imagen pulida sin sacrificar comodidad, por eso te dejamos aquí los 4 estilos de abrigos que nunca fallan.

Abrigos ideales para usar en la oficina en época de frío

Estos son los colores y texturas de los abrigos para oficina que están en tendencia este 2026

En cuanto a colores y texturas, la temporada de frío permite experimentar con tonos tierra, verdes y rojos profundos, así como con telas ligeramente texturizadas que añaden interés visual sin romper con la sobriedad del entorno laboral. Evita los estampados excesivos o diseños demasiado voluminosos.

En exclusiva: Pipe Bueno rompe en llanto tras recordar a Yeison Jiménez y revela cómo fue el momento en el que recibió la lamentable noticia de su muerte

Galerías y Notas Azteca UNO