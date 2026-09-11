App para votar este fin de semana, del viernes 11 al domingo 13 de septiembre de 2026, en La Granja VIP Segunda Temporada

¡Estamos a escasos días de conocer al primer eliminado de La Granja VIP Segunda Temporada! A tan sólo una semana de su estreno, el reality nos ha regalado momentos verdaderamente virales, alianzas y una que otra polémica entre los Granjeros, por lo que tu voto es crucial para que uno de los nominados continúe en la competencia. Aquí te explicamos cómo puedes votar para salvar a tu participante favorito este fin de semana.

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¿Cómo votar en La Granja VIP Segunda Temporada? App oficial para apoyar a tu Granjero favorito este fin de semana

Para apoyar a tu Granjero nominado favorito solo tienes que ingresar a la app móvil de TV Azteca En Vivo, disponible en App Store y Play Store. A través de esta, podrás votar por el Granjero que quieres que permanezca en la competencia. Los usuarios tienen un límite de 10 votos al día y otros 10 votos extra por cada video que miren. Así que ve descargando la aplicación y prepárate para apoyar a los Granjeros este fin de semana del 11 al 13 de septiembre.

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Quiénes están nominados?

De momento, la primera placa de nominados está conformada por Kevyn Contreras “Bicolor”, Mónica Escobedo y Rafael Mercadante. María Karunna también estaba en riesgo de eliminación, pero salió de la tabla tras el jueves de La Salvación. Con ello, la intérprete de “¿Quién es ese hombre?” cuenta con el poder de La Traición, el cual deberá ejecutar este mismo viernes.

El beneficio de La Traición consiste en sacar a un nominado más de la tabla e intercambiarlo por otro Granjero. De tal modo, la placa quedará definida esta misma noche.

¿Cómo y dónde ver La Granja VIP Segunda Temporada EN VIVO?

La Granja VIP Segunda Temporada puede seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por la señal de Azteca UNO en TV abierta, así como nuestro sitio web y la app móvil TV Azteca En Vivo. Las galas de lunes a viernes inician en punto de las 8:30 p.m. (hora del centro de México); mientras que el domingo de Eliminación arranca a las 8:00 p.m. El programa también puede seguirse vía streaming en Disney+, donde podrás ser testigo del 24/7. Estas son las dinámicas por día:

