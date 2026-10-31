Qué hacer con los discos viejos que no usas: 3 manualidades para reciclarlos y entretener a los niños

La generación de personas adultas, mayores de 30 o 40 años, seguramente sepan que cuando eran jóvenes, la única forma de poder escuchar música era mediante los CD’S, que se colocaban en un aparato reproductor de música y que como no existían las plataformas digitales, era difícil ir cambiando de canciones a cada rato. Sin embargo, estos objetos con el paso del tiempo fueron quedando en el olvido y hoy no son más que una simple colección, por lo que los expertos en DIY compartieron tres manualidades para que hagas con tus hijos y se puedan divertir.

No hay dudas que pensar en los CDS es volver al pasado, y es que muchos pasaban varias horas escuchando su música favorita en reproductores de música o coleccionando los discos originales de sus artistas favoritos. Y es que era la única manera de poder escuchar música, hasta la aparición de las plataformas digitales.

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Por qué es importante reciclar estos CD's

Debido a este avance tecnológico, los CDS dejaron de usarse como tal y se convirtieron en elementos de recuerdos en los hogares, los cuales muchas veces se usan para decorar o simplemente se acumulan en un rincón. Pero, los expertos en la técnica DIY compartieron el método que te permitirá darle una nueva vida a estos objetos, con manualidades que los niños podrán hacer y que así les darás otro uso, por lo que te compartiremos cuáles son esas tres manualidades que podrás implementar.

3 manualidades para reciclar los CDS

Atrapasueños: este amuleto te permitirá proteger a los niños de las pesadillas y para eso, necesitas de varios CDS, lana de colores, aguja de plástico, abalorios, tijera, rotuladores permanentes y cinta adhesiva

Aerodeslizador: con esta creación, te podrás divertir junto a tu hijo sin haber invertido tanto dinero y para eso, necesitas de dos CDS, dos globos, cartulina blanca, pegamento en barra, rotuladores de colores, tapones de plástico