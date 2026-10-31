Una botella de plástico vacía puede convertirse en un recipiente decorativo con una ranura para introducir monedas. Es por ello que traemos para ti cómo hacer una alcancía de los Saja Boys con materiales reciclados para guardar tu dinero. Mientras que estas 4 ideas de stickers de Baby Saja tipo caricatura para decorar la mochila de una verdadera fan de KPop Demon Hunters.

Para darle una apariencia inspirada en los integrantes de la banda ficticia de KPop Demon Hunters, basta con reutilizar cartón, papel, tapas y pintura, además de elegir los colores y detalles de cada personaje. Mientras que estas 4 plantillas de los Saja Boys son ideales para imprimir y crear identificadores para mochilas o loncheras.

Cómo hacer una alcancía de los Saja Boys con materiales reciclados para guardar tu dinero|IA

Materiales para la alcancía

Antes de comenzar, reúne los siguientes elementos:



Una botella de plástico vacía, limpia y seca, de preferencia de un litro.

Cuatro tapas pequeñas o cuatro cilindros de cartón para formar las patas.

Un trozo de cartón de una caja usada.

Hojas de papel blanco y de colores.

Pintura acrílica o pintura escolar no tóxica.

Pinceles y marcadores.

Pegamento blanco o cinta adhesiva.

Tijeras.

Un cúter, que debe utilizar exclusivamente una persona adulta.

Paso a paso para hacer la alcancía de los Saja Boys

1. Limpia y prepara la botella: Retira la etiqueta comercial, lava el envase con agua y jabón y deja que se seque por completo. Coloca la botella de manera horizontal para definir cuál será la parte superior y cuál será la base.

2. Abre la ranura para las monedas: En la parte superior del envase, marca un rectángulo de aproximadamente 3 centímetros de largo por medio centímetro de ancho. Una persona adulta debe realizar el corte con un cúter o una herramienta adecuada y retirar cualquier borde filoso.

3. Coloca las patas para evitar que ruede: Pega cuatro tapas pequeñas en la parte inferior de la botella, dos cerca de cada extremo. También puedes formar cuatro cilindros con cartón grueso y fijarlos con pegamento.

4. Pinta la superficie: Elige el personaje que servirá como referencia para la decoración. Baby Saja utiliza prendas rosas con estampado de rombos; Mystery Saja destaca por su chaleco morado, mientras que Abby Saja aparece con prendas de tonos naranja y amarillo.

5. Añade el rostro y los detalles del vestuario: Recorta pequeños fragmentos de papel o cartón para formar los ojos, la boca, el cabello y los adornos. Para Baby Saja, puedes añadir rombos en tonos rosa y blanco; para Mystery Saja, un flequillo morado; y para Abby Saja, detalles inspirados en su camisa de colores cálidos.

6. Decora la tapa y revisa el acabado: Cubre la tapa original con papel o pintura para integrarla al diseño. Después, comprueba que la ranura permanezca libre y que ningún adorno obstruya la entrada de monedas.