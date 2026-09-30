Ideas DIY: construye una lámpara decorativa con botellas recicladas

Con las ideas DIY nos podemos tomar un tiempo para observar ciertos objetos de otra manera. Aquello que puede terminar en la basura o archivado contiene un gran potencial estético que con creatividad descubrirás.

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Si en casa tienes una botella de vidrio que pensabas tirar pues con ellas podrás realizar una hermosa lámpara decorativa para colocarla en el espacio que más desees. No necesitas de muchos materiales ni de pasos complejos.

¿Cómo hacer una lámpara reciclando una botella?

Materiales necesarios

Una botella de vidrio limpia y seca (de vino o jugo).

Retazos de tela de yute (color beige).

Pegamento blanco escolar y pistola de silicón frío o caliente.

Cuerda o hilo de yute delgado.

Encaje de algodón color beige y tira de medias perlas adhesivas.

Cinta gross o de rayas para el lazo decorativo.

Pequeñas flores artificiales y pistilos reutilizados.

Una serie de luces LED con corcho para botella.

Lápiz, tijeras y un encendedor.

Paso a paso para transformar tu botella en una lámpara

Preparación de la ventana luminosa en la tela

Vas a comenzar con el diseño de la figura por lo que deberás medir un rectángulo de tela de yute que cubra el cuerpo de la botella. Dibuja en el centro una figura (como un corazón u óvalo) utilizando un lápiz.

Luego deberás aplicar una línea de pegamento blanco escolar puro en todo el contorno de la figura dibujada y procura que se seque bien. Luego recorta por el centro de la línea marcada para crear una abertura o "ventanita" con una definición perfecta y limpia.

Forrado y revestimiento de la botella

El otro paso es centrar la tela decorada sobre la botella y fíjala con silicón frío o caliente. La misma debe ser estirada con cuidado procurando que quede tensa y sin arrugas. Recorta los excedentes laterales y sella bien los bordes de unión en la parte trasera.

Esta idea es increíble.|Instagram:@SuchaDiys

Con el hilo de yute comienza a envolver el cuello de la botella desde arriba hacia abajo y ve fijándolos con puntos de silicón. Haz lo mismo en la base de la botella, cubriendo el borde inferior de la tela. Cuando cortes los hilos de yute pasa con cuidado la flama de un encendedor por las puntas para quemar los pelitos sobrantes.

Detalles románticos y sistema de iluminación LED

Llegamos a la parte de los detalles donde puedes pegar una tira de encaje de algodón con diseño de ondas alrededor del borde del corazón recortado, colocando las ondas hacia afuera. En la parte interna del encaje puedes agregar una línea de medias perlas.

Toma la cinta gross para hacer un lazo elegante y recorta sus puntas en forma de V. Pégalo en la parte superior del cuello de la botella con un delicado ramillete de florecitas y pistilos.

En el interior de la botella coloca una serie de luces LED. Cuando las prendas la luz dorada se filtrará cálidamente a través de la abertura en forma de corazón y la trama del yute, creando una atmósfera íntima y sumamente acogedora.