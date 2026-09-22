Qué hacer con los cojines que ya no quieres: 3 ideas para darles un nuevo uso

Los cojines o almohadas se utilizan a diario por lo que pueden comenzar a perder su forma original y desgastarse. Ante esto es que te vamos a contar ideas para poder darle un nuevo uso.

"¡Soy otra Cinthia!”, Cinthia Aparicio habla de su separación de Alexis Ayala

Ya no será necesario que los tires a la basura porque puedes sacarle el mejor provecho. Hay 3 ideas ingeniosas para poder reciclar los cojines de la mejor manera.

¿Cómo reciclar los cojines?

Transfórmalos en una cama cómoda para tus mascotas

Una de las principales ideas está ligada a las mascotas ya que los perros y gatos aman dormir en aquellas superficies que tengan nuestro aroma. Lo que puedes hacer es juntar el relleno de varios cojines viejos o utilizar dos enteros para darle vida a un colchón que es lavable.

Esta es una gran cama.|Pinterest

Crea cojines de suelo o una colchoneta plegable

Otra de las opciones es poder juntar de tres a cuatros cojines viejos e introducirlos alineados dentro de una funda larga de tela, así puedes crear una colchoneta reversible o un asiento mullido. Aquí vas a tener una solución cómoda y económica para que los niños jueguen en el piso.

Aprovecha el relleno para dar volumen a otros objetos

Con el uso diario y el paso del tiempo el vellón o la espuma se comienza a apelmazar. Lo que puedes hacer es abrir la costura de los cojines viejos, sacar el relleno y desmenuzarlo con las manos para que se pueda airear. Lo que puedes hacer es:



Darle volumen a otros cojines decorativos que se hayan quedado planos.

Rellenar peluches viejos de tus hijos o mascotas que hayan perdido su firmeza con los lavados.

Crear un tope para puertas alargado que evite las corrientes de aire debajo de las habitaciones.

Estas son grandes ideas para poder darle un nuevo uso a esos cojines que se vieron afectados por el paso del tiempo.