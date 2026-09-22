Qué hacer con los cojines que ya no quieres: 3 ideas para darles un nuevo uso
Con algunas ideas creativas podrás darles una segunda oportunidad a estos elementos.
Los cojines o almohadas se utilizan a diario por lo que pueden comenzar a perder su forma original y desgastarse. Ante esto es que te vamos a contar ideas para poder darle un nuevo uso.
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Ya no será necesario que los tires a la basura porque puedes sacarle el mejor provecho. Hay 3 ideas ingeniosas para poder reciclar los cojines de la mejor manera.
¿Cómo reciclar los cojines?
Transfórmalos en una cama cómoda para tus mascotas
Una de las principales ideas está ligada a las mascotas ya que los perros y gatos aman dormir en aquellas superficies que tengan nuestro aroma. Lo que puedes hacer es juntar el relleno de varios cojines viejos o utilizar dos enteros para darle vida a un colchón que es lavable.
Crea cojines de suelo o una colchoneta plegable
Otra de las opciones es poder juntar de tres a cuatros cojines viejos e introducirlos alineados dentro de una funda larga de tela, así puedes crear una colchoneta reversible o un asiento mullido. Aquí vas a tener una solución cómoda y económica para que los niños jueguen en el piso.
Aprovecha el relleno para dar volumen a otros objetos
Con el uso diario y el paso del tiempo el vellón o la espuma se comienza a apelmazar. Lo que puedes hacer es abrir la costura de los cojines viejos, sacar el relleno y desmenuzarlo con las manos para que se pueda airear. Lo que puedes hacer es:
- Darle volumen a otros cojines decorativos que se hayan quedado planos.
- Rellenar peluches viejos de tus hijos o mascotas que hayan perdido su firmeza con los lavados.
- Crear un tope para puertas alargado que evite las corrientes de aire debajo de las habitaciones.
Estas son grandes ideas para poder darle un nuevo uso a esos cojines que se vieron afectados por el paso del tiempo.