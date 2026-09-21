Cómo hacer una piñata corazón de las Guerreras K-Pop, ideal para los cumpleaños de las niñas
Se trata de uno de los modelos más buscados por los niños y este es el paso a paso.
Una de las series más populares son las Guerreras K Pop, teniendo en cuenta que hace referencia a un conjunto de chicas que tienen como objetivo cazar demonios y que se destacan por sus canciones. Esto ha llevado a que muchas de las niñas se sientan identificadas con algunos de sus personajes y convirtiéndose además en las temáticas de decoración más elegidas por las niñas para sus fiestas infantiles. En este caso, te vamos a compartir cómo hacer una piñata con forma de corazón.
Noticias Puebla del 18 de septiembre 2026
Tal como lo mencionamos, las Guerreras K Pop, han logrado trascender la pantalla y es que más allá de la película estrenada en una de las plataformas de streaming más importantes de todas, y que ha logrado ganarse el cariño de muchos niños. El motivo de la popularidad de estos personajes es que se ha dado gracias a una combinación de alta calidad musical, una estrategia digital y una fuerte conexión emocional con el público joven.
Es por eso que las Guerreras K Pop se han convertido en temática de decoración y de accesorios, especialmente de los cumpleaños infantiles y donde se caracteriza por la combinación de colores y de brillo de estos personajes. Por eso, si tienes pensado hacerle una fiesta a tu hija, la piñata no puede faltar y que en este caso, se trata de una piñata en forma de corazón con estos materiales y el paso a paso.
Materiales de la piñata en forma de corazón
- Placas de cartón grande
- Tira ancha y larga de cartón
- Cinta adhesiva o silicona caliente
- Pegamento engrudo
- Papel crepé o china
- Ilustraciones grandes de las Guerreras K Pop
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Cómo hacer la piñata de corazón de las Guerreras K Pop
- Dibujar una silueta de corazón en uno de los cartones y utilizar esta pieza para marcar sobre otra placa, recortar y obtener dos elementos iguales
- Tomar la tira de cartón y unir las placas en forma vertical y colocar la otra placa de corazón
- Decorar la base cubriendo toda la estructura con papel crepé
- Hacer los flecos en los bordes de corazón
- Tomar un rollo de papel crepé o papel china en las tonalidades de la película
- Recortar las ilustraciones de las Guerreras K Pop en forma de corazón