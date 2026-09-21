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Cómo hacer una piñata corazón de las Guerreras K-Pop, ideal para los cumpleaños de las niñas

Se trata de uno de los modelos más buscados por los niños y este es el paso a paso.

Cómo hacer una piñata corazón de las Guerreras K-Pop, ideal para los cumpleaños de las niñas
|Canva/Pinterest

Escrito por: Rodolfo Barrera | Marktube

Una de las series más populares son las Guerreras K Pop, teniendo en cuenta que hace referencia a un conjunto de chicas que tienen como objetivo cazar demonios y que se destacan por sus canciones. Esto ha llevado a que muchas de las niñas se sientan identificadas con algunos de sus personajes y convirtiéndose además en las temáticas de decoración más elegidas por las niñas para sus fiestas infantiles. En este caso, te vamos a compartir cómo hacer una piñata con forma de corazón.

Noticias Puebla del 18 de septiembre 2026

Tal como lo mencionamos, las Guerreras K Pop, han logrado trascender la pantalla y es que más allá de la película estrenada en una de las plataformas de streaming más importantes de todas, y que ha logrado ganarse el cariño de muchos niños. El motivo de la popularidad de estos personajes es que se ha dado gracias a una combinación de alta calidad musical, una estrategia digital y una fuerte conexión emocional con el público joven.

Es por eso que las Guerreras K Pop se han convertido en temática de decoración y de accesorios, especialmente de los cumpleaños infantiles y donde se caracteriza por la combinación de colores y de brillo de estos personajes. Por eso, si tienes pensado hacerle una fiesta a tu hija, la piñata no puede faltar y que en este caso, se trata de una piñata en forma de corazón con estos materiales y el paso a paso.

Materiales de la piñata en forma de corazón

  • Placas de cartón grande
  • Tira ancha y larga de cartón
  • Cinta adhesiva o silicona caliente
  • Pegamento engrudo
  • Papel crepé o china
  • Ilustraciones grandes de las Guerreras K Pop
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Cómo hacer la piñata de corazón de las Guerreras K Pop

  1. Dibujar una silueta de corazón en uno de los cartones y utilizar esta pieza para marcar sobre otra placa, recortar y obtener dos elementos iguales
  2. Tomar la tira de cartón y unir las placas en forma vertical y colocar la otra placa de corazón
  3. Decorar la base cubriendo toda la estructura con papel crepé
  4. Hacer los flecos en los bordes de corazón
  5. Tomar un rollo de papel crepé o papel china en las tonalidades de la película
  6. Recortar las ilustraciones de las Guerreras K Pop en forma de corazón

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