Cómo hacer una piñata corazón de las Guerreras K-Pop, ideal para los cumpleaños de las niñas

Una de las series más populares son las Guerreras K Pop, teniendo en cuenta que hace referencia a un conjunto de chicas que tienen como objetivo cazar demonios y que se destacan por sus canciones. Esto ha llevado a que muchas de las niñas se sientan identificadas con algunos de sus personajes y convirtiéndose además en las temáticas de decoración más elegidas por las niñas para sus fiestas infantiles. En este caso, te vamos a compartir cómo hacer una piñata con forma de corazón.

Noticias Puebla del 18 de septiembre 2026

Tal como lo mencionamos, las Guerreras K Pop, han logrado trascender la pantalla y es que más allá de la película estrenada en una de las plataformas de streaming más importantes de todas, y que ha logrado ganarse el cariño de muchos niños. El motivo de la popularidad de estos personajes es que se ha dado gracias a una combinación de alta calidad musical, una estrategia digital y una fuerte conexión emocional con el público joven.

Es por eso que las Guerreras K Pop se han convertido en temática de decoración y de accesorios, especialmente de los cumpleaños infantiles y donde se caracteriza por la combinación de colores y de brillo de estos personajes. Por eso, si tienes pensado hacerle una fiesta a tu hija, la piñata no puede faltar y que en este caso, se trata de una piñata en forma de corazón con estos materiales y el paso a paso.

Materiales de la piñata en forma de corazón

Placas de cartón grande

Tira ancha y larga de cartón

Cinta adhesiva o silicona caliente

Pegamento engrudo

Papel crepé o china

Ilustraciones grandes de las Guerreras K Pop

Cómo hacer la piñata de corazón de las Guerreras K Pop