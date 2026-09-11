Manualidades de Tela: Cómo crear posavasos decorativos a partir de recortes de fieltro e hilo de bordar

Diversos materiales pueden ser utilizados en el mundo de las manualidades y los ejemplos abundan en redes sociales y plataformas especializadas en el tema. Eso explica en gran medida la versatilidad de esta práctica a la que tantas personas se han sumado.

Increíble remontada de Guardianes para evitar eliminación Exatlón.

Las manualidades no demandan de grandes gastos en cada proyecto, ni de conocimientos y herramientas específicos. Avanzar en cada iniciativa es sumamente gratificante y al ver el producto terminado las emociones se multiplican.

Manualidades de Tela

Como se mencionó al comienzo de este artículo, los materiales que pueden utilizar para hacer manualidades son muy variados y en esta oportunidad nos centraremos en dos. La propuesta que hoy destacamos nos pide tener a mano recortes de fieltro e hilo de bordar.

#creaencasa #milapuntocom #letsplancl #adagioteas #adagioteaschile #papercrafting #papercrafts #diy #diyproject ♬ original sound - Mila @milapuntocom Holi!🙋🏼‍♀️Hoy les quiero mostrar cómo hacer estos posavasos que hace tiempo vi en la cuenta de nuestras amiguis de @letsplancl aprovechando lo lindas que son las bolsas de los productos de @adagioteaschile 🛍️ Todos los materiales y herramientas que usé para armar los posavasos son algunos de mis favoritos de encuadernación📔y los encuentran en @crea_con_amor ✂️Su tienda está en Viña del Mar, en Viana 832, local 2🏬Y también en creaconamor.cl👩🏼‍💻con despacho a todo Chile🚚 Aquí les dejo el paso a paso: ⭐️Abrir las bolsas y limpiar los rastros de cartón y pegamento lo mejor que puedan ⭐️Cortar un cartón piedra (yo usé uno de 2mm) de 4”x4” para la base del posavasos. Hacer dos moldes de cartulina, uno de 4 1/2”x4 1/2” y otro de 3 3/4”x3 3/4” ⭐️Marcar y cortar el papel como les muestro en el video y alisar un poco los pliegues ⭐️Laminar en frío (yo usé el laminado glitter) y ayudarte con una plegadora de encuadernación o una tarjeta plástica. Cortar el exceso de laminado ⭐️Usar pegamento líquido (idealmente uno bueno y libre de ácido) y pegar el cartón al papel más grande ⭐️Cortar las esquinas con una regla de encuadernación (opcional), doblar el papel y pegarlo al otro lado del cartón ⭐️Pegar el papel más pequeño para cubrir el posavasos y esperar una hora a que se haya secado por completo ⭐️Puedes ponerle costura si quieres🧵yo usé un largo de puntada en nivel 3, ya que el material es bastante grueso Estos mismos posavasos yo los hice hace como dos años para mi casa y siguen estando en perfecto estado👌🏻El laminado ayuda mucho a que soporten bebidas muy calientes☕️y muy frías🧊y que sean resistentes al agua💧 Cuéntenme si les gustó esta idea y se animan a hacerla también!💁🏼‍♀️ #creaconamor

Lo que se puede resumir en este caso es que los recortes de fieltro son uno de los materiales más versátiles y agradecidos para los proyectos de costura creativa. Al no deshilacharse, permiten trabajar los bordes de forma rápida y limpia sin necesidad de dobladillos complicados, haciendo que nuestras manualidades sean un proceso muy fácil.

¿Cómo hacer posavasos de fieltro?

El proyecto de manualidades de esta ocasión es la creación de posavasos de fieltro personalizados que combinan funcionalidad y estética. Al trabajar con hilo de bordar, podemos añadirle un toque artesanal y acogedor que protege las superficies con mucho estilo.

A continuación se detalla un tutorial paso a paso que te guiará para lograr un acabado impecable en tus nuevos posavasos caseros:

Materiales

Retales de fieltro de colores (preferiblemente de grosor medio o rígido)

Hilo de bordar tipo muliné de tonalidades a juego o en contraste

Aguja de bordar con ojo ancho y punta semi-afilada

Tijeras para tela bien afiladas

Lápiz o tiza para marcar tela

Plantilla circular o vaso para trazar la base (aproximadamente de 10 cm de diámetro)

Alfileres

Paso a paso