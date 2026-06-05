5 ideas de centros de mesa de Mario Bros para fiesta de niños

No cabe duda que con el reciente estreno de “Super Mario Galaxy: La Película” miles de niños y niñas se han convertido en fans del divertido mecánico así como de su hermano y la Princesa Peach. Es por eso que en esta ocasión te presentamos los mejores centros de mesa para decorar en fiestas infantiles y obsequiar a tus invitados.

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Mario Bros:Centros de Mesa para fiestas infantiles

Estas ideas son perfectas tanto como para fiestas de niños como para niñas debido al uso de personajes, además de que los modelos son muy fáciles de hacer por lo que puedes elaborarlos tú mismo.

Mario Bros:Centros de Mesa con alcancía

Esta idea consiste en una alcancía de metal forrada con el estampado de Mario además de que en la parte superior debe tener un palo de plástico que tenga pegado una figura de cartón del personaje. Un gran detalle que puedes añadir es integrar diferentes dulces dentro de la alcancía.

Mario Bros:Centros de Mesa con máquinas de chicles

Esta idea es muy original. Consiste en tener como base máquinas de chicles, estas pueden ser de colores alusivos a la película como azul, rojo y amarillo. Estas deberán tener en la parte inferior pegado el logo de la película y en la parte superior a Luigi con el tierno personaje Yoshi. Puedes poner algunos chicles de colores dentro de la máquina para que luzca aún más.

Centros de mesa de Mario Bros |Crédito: Pinterest

Mario Bros: Centros de Mesa de Peach

Esta idea es perfecta para fiestas infantiles de niñas ya que el centro de todo es la princesa Peach. Este centro de mesa consiste en una base cuadrada amarilla forrada con el papel de tu elección. Deberá tener el número de la edad que la pequeña cumpla y un hongo en color rosa. Finalmente, en la parte superior deberá tener a la princesa Peach en cartón, puedes añadirle un globo metálico de estrella.

Mario Bros:Centros de Mesa con cajas y todos los personajes

Esta idea es muy original ya que consiste en cajas amarillas con el signo de interrogación, puedes hacerlas con el material que prefieras aunque la madera es una gran opción. En la parte superior deberán llevar a los personajes de la película y cada centro tendrá que contar con un globo dorado en forma de estrella.

Centros de mesa de La Princesa Peach y personajes de Mario Bros |Crédito: Pinterest

Mario Bros:Centros de Mesa con peluche

Esta es una de las ideas más originales y tiernas ya que consiste en cajas de plástico amarillas con el famoso signo de interrogación (las cuales pueden ser de plástico) y en la parte superior deberán tener un pequeño peluche de alguno de los personajes de la película como Mario, Luigi y Yoshi.