La Granja VIP eliminado: Ver GRATIS y EN VIVO la séptima Gala de Eliminación HOY, domingo 25 de octubre; transmisión por internet para descubrir que Granjero sale del reality

No te puedes perder la cobertura de la séptima Gala de Eliminación de La Granja VIP, descubrirás que Granjero o Granjero sale de la competencia así como todas y cada una de las sorpresas que se vivan esta noche. Te narraremos minuto a minuto todo lo que suceda durante este domingo 25 de octubre.

Puede interesarte: EN VIVO: La Granja VIP Segunda Temporada por Azteca UNO

¿Qué Granjeros están en riesgo de quedar ELIMINADOS de La Granja VIP?

Los Granjeros que se encuentran nominados son Kunno, Azalia "La Negra" Ojeda, Rafa Mercadante, Manelyk González y Natalia Alcocer. Cada uno de ellos podrá ser salvado solo mediante los votos del público. Sin embargo, durante la noche se vivirá un momento lleno de tensión ya que Adal Ramones poco a poco anunciará quién es salvado.

La Granja VIP: Proceso para que el público vote por su Granjero favorito

Lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros que están nominados y deberás votar por tu favorito. Tendrás una cantidad de 10 votos disponibles, mismos que puedes repartir como más lo prefieras. Por otro lado, también puedes hacer esto de forma directa dando CLICK AQUÍ.

