La Granja VIP nominados: Ver EN VIVO y GRATIS La Asamblea de HOY, miércoles 21 de octubre; transmisión online para ver nominación de la semana 7

Hoy, en La Asamblea veremos fuertes encontronazos entre los Granjeros, ya que será un momento clave para nominar a uno de ellos en la Tabla de Nominados en la semana 7 de La Granja VIP, dando intensos comentarios sobre la decisión que tome cada uno de ellos. Al final lograremos ver quién se une a Fernando Lozada y Manelyk a la placa. Por eso te traemos la transmisión online para que puedas ver todo lo que se dicen en tiempo real.

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¿A qué hora inicia La Asamblea en La Granja VIP?

La Granja VIP de lunes a viernes, La Gala inicia desde las 8:30 para finalizar a las 10:30 de la noche, mientras que los domingos que es el día de eliminación, donde se da a conocer quién es el siguiente eliminado, inicia a las 8 de la noche, para finalizar aproximadamente a las 11 de la noche, velada en la que se viven intensos momentos entre los Granjeros.

Para hoy, los Granjeros se verán cara a cara para nominar a uno de ellos, momento en el que se viven fuertes encuentros, así que no te pierdas todo lo que va a pasar en el reality, en especial en la transmisión online en la que te vamos a compartir el minuto a minuto del evento.