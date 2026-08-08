7 juguetes de Paw Patrol: The Dino Movie, para celebrar el estreno de la nueva película de la Patrulla de Cachorros
Figuras de colección, vehículos, dinosaurios inflables y hasta figuras de peluche, en nuestra lista de los mejores juguetes de Paw Patrol: The Dino Movie.
Este 13 de agosto se estrena en México Paw Patrol: The Dino Movie, película donde la Patrulla de Cachorros queda varada en una isla habitada por dinosaurios y deben trabajar juntos para evitar su destrucción a causa de la explotación. Ya hay juguetes de Paw Patrol dedicados a esta nueva producción y a continuación te mostramos algunos de los mejores.
Estos juguetes pueden encontrarse actualmente en México, ya sea para comprar en línea o en tiendas físicas.
7 juguetes de Paw Patrol: The Dino Movie, la nueva película de la Patrulla de Cachorros
1. Vehículo con Megasaurus inflable
Comenzamos el listado con un juguete innovador y fuera de lo común. Es un vehículo para transportar dinosaurios, que viene con un enorme ejemplar de "Megasaurus" que se infla hasta alcanzar una altura superior a los 76 centímetros, mediante un sistema de flujo de aire. También tiene una figura en miniatura de Rocky.
2. Figura de dinosaurio articulado Rhubarb
Entre la gran cantidad de juguetes de Paw Patrol: The Dino Movie que ya están a la venta, se han lanzado figuras de dinosaurios que aparecen en la película, junto con figuras de colección de los personajes que ya conoces. Por ejemplo, este juguete de dinosaurio tiene movimientos articulados y emite sonidos; viene con una figura de Marshall.
3. Dinosaurio interactivo
Esta es otra de las figuras más impresionantes y divertidas que han salido con temática de la película. Es un juguete de Timmy, un amigable T-Rex, que tiene movimientos, luces y sonidos; viene con una figura en miniatura del cachorrito Rex.
4. Set de figuras de acción con herramientas
Este set completo consta de 4 cachorros con su uniforme de estreno (Chase, Marshall, Rubble y Skye) y 8 herramientas intercambiables entre ellos. También incluye 4 remolques conectables, con alusiones a la película más reciente de Paw Patrol.
5. Peluches, entre los más adorables juguetes de Paw Patrol: The Dino Movie
No podía faltar una colección de peluches entre los productos lanzados por el estreno de Paw Patrol: The Dino Movie. Aquí tenemos, por ejemplo, una figura suave y pachoncita de Chase.
6. Set de juego Lift and Race con braquiosaurio
Aquí tenemos un divertido mecanismo de doble rampa que sirve para desarrollar la motricidad fina y la relación causa-efecto. Viene con una figura de dinosaurio (que sirve al mecanismo) y una figura de Marshall en su vehículo.
7. Vehículo de rescate Bulldozer
Los fans de Rubble serán muy felices con este impresionante vehículo que tiene movimiento de dentellada y gancho articulado con sonido, además de una figura del simpático personaje y un amigo dinosaurio.