7 juguetes de Paw Patrol: The Dino Movie, para celebrar el estreno de la nueva película de la Patrulla de Cachorros

Este 13 de agosto se estrena en México Paw Patrol: The Dino Movie, película donde la Patrulla de Cachorros queda varada en una isla habitada por dinosaurios y deben trabajar juntos para evitar su destrucción a causa de la explotación. Ya hay juguetes de Paw Patrol dedicados a esta nueva producción y a continuación te mostramos algunos de los mejores.

Estos juguetes pueden encontrarse actualmente en México, ya sea para comprar en línea o en tiendas físicas.

7 juguetes de Paw Patrol: The Dino Movie, la nueva película de la Patrulla de Cachorros

|Crédito: Spin Master

1. Vehículo con Megasaurus inflable

Comenzamos el listado con un juguete innovador y fuera de lo común. Es un vehículo para transportar dinosaurios, que viene con un enorme ejemplar de "Megasaurus" que se infla hasta alcanzar una altura superior a los 76 centímetros, mediante un sistema de flujo de aire. También tiene una figura en miniatura de Rocky.

2. Figura de dinosaurio articulado Rhubarb

|Crédito: Spin Master

Entre la gran cantidad de juguetes de Paw Patrol: The Dino Movie que ya están a la venta, se han lanzado figuras de dinosaurios que aparecen en la película, junto con figuras de colección de los personajes que ya conoces. Por ejemplo, este juguete de dinosaurio tiene movimientos articulados y emite sonidos; viene con una figura de Marshall.

3. Dinosaurio interactivo

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Esta es otra de las figuras más impresionantes y divertidas que han salido con temática de la película. Es un juguete de Timmy, un amigable T-Rex, que tiene movimientos, luces y sonidos; viene con una figura en miniatura del cachorrito Rex.

4. Set de figuras de acción con herramientas

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Este set completo consta de 4 cachorros con su uniforme de estreno (Chase, Marshall, Rubble y Skye) y 8 herramientas intercambiables entre ellos. También incluye 4 remolques conectables, con alusiones a la película más reciente de Paw Patrol.

5. Peluches, entre los más adorables juguetes de Paw Patrol: The Dino Movie

|Crédito: Spin Master

No podía faltar una colección de peluches entre los productos lanzados por el estreno de Paw Patrol: The Dino Movie. Aquí tenemos, por ejemplo, una figura suave y pachoncita de Chase.

6. Set de juego Lift and Race con braquiosaurio

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Aquí tenemos un divertido mecanismo de doble rampa que sirve para desarrollar la motricidad fina y la relación causa-efecto. Viene con una figura de dinosaurio (que sirve al mecanismo) y una figura de Marshall en su vehículo.

7. Vehículo de rescate Bulldozer

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Los fans de Rubble serán muy felices con este impresionante vehículo que tiene movimiento de dentellada y gancho articulado con sonido, además de una figura del simpático personaje y un amigo dinosaurio.