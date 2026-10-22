5 formas de decorar con plantas y espejos para darle profundidad a un recibidor pequeño

Un recibidor pequeño también puede convertirse en uno de los rincones más bonitos de la casa si sabes cómo aprovechar cada centímetro. Las plantas y los espejos son dos elementos decorativos que ayudan a aportar luminosidad, frescura y una sensación de mayor amplitud, sin necesidad de hacer remodelaciones ni gastar demasiado dinero.

De acuerdo con Architectural Digest, en sus ideas para decorar el recibidor durante el otoño, los espejos ayudan a ampliar visualmente los espacios y las plantas aportan un toque natural que vuelve más acogedora la entrada. La clave está en elegir el tamaño y la ubicación adecuados para evitar que el ambiente se vea saturado.

¿Cómo decorar un recibidor pequeño con plantas y espejos?

1. Coloca un espejo redondo sobre una consola. Este diseño suaviza las líneas del espacio y crea un punto focal atractivo. Elige una consola estrecha de madera clara y coloca encima una planta pequeña para completar la decoración sin ocupar demasiado lugar.

Aprovecha la altura con plantas colgantes y Coloca un espejo redondo sobre una consola.|(Especial/Pinterest)

2. Aprovecha la altura con plantas colgantes. Si no tienes espacio para macetas en el suelo, coloca una planta colgante en una repisa o un soporte elevado. Las hojas que caen aportan movimiento y permiten decorar sin obstaculizar el paso.

Si no tienes espacio para macetas en el suelo, coloca una planta colgante en una repisa o un soporte elevado. Las hojas que caen aportan movimiento y permiten decorar sin obstaculizar el paso. 3. Elige un espejo de cuerpo completo. Colocarlo en una pared lateral ayuda a reflejar la luz y crea una mayor sensación de profundidad. Puedes acompañarlo con una maceta alargada en una esquina, siempre que no interfiera con la circulación.

Elige un espejo de cuerpo completo y Combina plantas con repisas flotantes.|(Especial/Pinterest)

4. Combina plantas con repisas flotantes. Una o dos repisas son suficientes para colocar pequeñas macetas, fotografías y objetos decorativos. Según las ideas de arquitectos para decorar pisos pequeños recopiladas por El Mueble , aprovechar las paredes permite incorporar vegetación sin restar superficie útil.

Una o dos repisas son suficientes para colocar pequeñas macetas, fotografías y objetos decorativos. Según las ideas de arquitectos para decorar pisos pequeños recopiladas por , aprovechar las paredes permite incorporar vegetación sin restar superficie útil. 5. Crea un rincón verde frente a una fuente de luz. Si tu recibidor tiene una ventana o una puerta acristalada, coloca cerca una planta que se adapte a esas condiciones. Un espejo situado estratégicamente puede ayudar a distribuir la luz natural y hacer que el conjunto se sienta más abierto.

¿Qué plantas elegir para un recibidor pequeño?

La sansevieria, el potus y la zamioculca son opciones que pueden funcionar en distintos ambientes, aunque sus necesidades de luz y riego son diferentes. Antes de elegir, revisa cuánta iluminación recibe tu entrada y evita colocar plantas que necesiten sol directo en rincones oscuros. Pero, si quieres darle tu propia personalidad, experimenta con las plantas de interior que más te gusten.

El secreto está en mantener el equilibrio: un espejo bien ubicado, una o dos plantas y pocos accesorios pueden ser suficientes para transformar la entrada. Así conseguirás un recibidor más luminoso, funcional y acogedor, sin recargar la decoración.