Reutiliza una botella de suavizante y crea un servilletero mexicano

Reutilizar los objetos que ya tienes en casa es una excelente forma de crear nuevos elementos decorativos sin gastar demasiado. En esta ocasión, una botella de suavizante puede convertirse en un original servilletero mexicano con un poco de creatividad y materiales sencillos.

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Las figuras de fomi serán las encargadas de darle color y personalidad al diseño, inspirado en elementos típicos de la cultura mexicana. Se trata de una propuesta DIY fácil de realizar que puede darle un toque especial y alegre a la mesa.

¿Qué materiales se necesitan para hacer el servilletero mexicano?

Para realizar un servilletero mexicano y reutilizar una botella de suavizante, necesitarás los siguientes materiales:



Una botella de suavizante.

de suavizante. Figuras o láminas de fomi de diferentes colores.

Tijeras o cúter.

Silicón o pegamento resistente.

Un marcador para realizar las marcas y el diseño.

Elementos decorativos a gusto para personalizar el servilletero.

¿Cómo hacer un servilletero con una botella de suavizante?

Para comenzar, dibuja sobre foami verde, blanco y rojo las letras de “¡Viva México!” y recórtalas. Después, prepara un pequeño sombrero mexicano con foami amarillo y otros colores. Realiza dos juegos de las figuras para decorar ambos lados del servilletero.

Acomoda las letras antes de pegarlas y utiliza silicón frío o caliente para fijarlas. Puedes agregar detalles con marcadores permanentes para darles mayor definición. Luego, coloca la botella de suavizante sobre una superficie plana, marca con una regla la zona que cortarás y retira la parte superior del envase, conservando la base.

Al realizar el corte, deja dos tiras de plástico en las caras de la botella, ya que funcionarán como soporte para las decoraciones. Mide la base y cúbrela con foami rojo, fijándolo cuidadosamente con silicón. Cuando esté lista, pega las figuras mexicanas en las estructuras laterales, colocando el letrero de “¡Viva México!” en ambos lados.

Finalmente, fija el sombrero sobre el letrero y añade los detalles de color que prefieras. Espera a que el silicón seque por completo y coloca las servilletas dentro del recipiente. Recuerda manipular el cúter con precaución.