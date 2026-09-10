Transforma los tubos de papel de baño en una linda huevera reciclada

Reutiliza materiales que normalmente terminan en la basura es una forma sencilla de crear objetos útiles para el hogar. Los tubos de papel de baño, por ejemplo, pueden convertirse en una práctica huevera reciclada con pocos materiales y un poco de creatividad.

Eulalia es una madre que ha hecho todo por sacar adelante a su hijo

Esta manualidad permite aprovechar los rollos de cartón para organizar y proteger los huevos de manera económica. Además, puedes personalizar la huevera con pintura, papel decorativo u otros elementos que tengas en casa para darle un toque original.

¿Qué materiales necesitarás para hacer la huevera reciclada?

Estos son los elementos que necesitarás para realizar una huevera reciclada:



Tubos de papel de baño

Cartón

Pegamento o silicón

Tijeras

Regla

Lápiz

Pintura para decorar

Pincel

¿Cómo hacer una huevera con tubos de papel de baño?

Comienza reuniendo entre 10 y 12 tubos de papel de baño limpios y secos. Con una regla, marca segmentos de 4 a 5 centímetros e alto y córtalos para obtener los aros que servirán como compartimiento para los huevos.

Después, coloca uno de los aros sobre un cartón grande para calcular el tamaño de la base. Dibuja y recorta un círculo amplio donde puedas distribuir todos los tubos. Si deseas reforzar la estructura, prepara otra pieza del mismo tamaño.

Pinta de verde tanto los tubos como la base circular y espera a que se sequen. Luego, distribuye los aros sobre la base, dejando una pequeña separación entre ellos y manteniendo una distancia similar respecto del centro. Cuando estén acomodados, fíjalos con silicón caliente.

Para completar la decoración, dibuja sobre otro trozo de cartón la silueta de una gallina con una base plana y recórtala. Pinta el cuerpo de blanco, la cresta y la barbilla de rojo, el pico de amarillo y los ojos de negro.

Una vez seca, pega la gallina en el centro de la base con silicón caliente. Revisa que todos los tubos estén bien sujetos y deja secar completamente antes de colocar los huevos en cada compartimento.