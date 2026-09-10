Qué hacer con el detergente de reserva: 6 ideas para guardarlos sin que arruine la decoración
Para que tu cuarto de lavado no esté caótico, puedes apostar métodos de organización que son ideales para el detergente que compras para tener de repuesto.
Comprar detergente para tener de reserva es una forma de ahorrar dinero y evitar imprevistos, pero también puede convertirse en un gran enemigo de la decoración si no se ordena correctamente. Y para que esto no pase y los cuartos no se vean saturados, la clave está en probar con métodos de almacenamiento que son prácticos y muy fáciles de conseguir.
¿Cómo guardar el detergente para que no se vea desordenado? 6 alternativas funcionales
- Dentro de un gabinete. Si tienes cajones en la zona de lavado, pon un recipiente con el detergente que te sobra. De esta manera, siempre estará disponible para cuando lo necesites y no tendrá humedad.
En un frasco de vidrio. Si te interesa el mundo del reciclaje, consigue algunos frascos de cristal de segundo uso bien limpios. En el interior pon todo el jabón y ciérralo con una tapa hermética, que evitará que se maltrate y quede estropeado para cuando te toque lavar.
- En un mueble auxiliar. Para los cuartos de lavado que ya tienen estantes instalados, está la opción de aprovechar las áreas vacías para ir poniendo el detergente que se compra en grandes cantidades. Lo único que se tiene que cuidar, es no ponerlo cerca de artículos que puedan maltratar la bolsa y que esté a una altura prudente para que todos en la casa puedan utilizarlo.
Pastillas de detergente. Una de las ideas más ingeniosas para acomodar los productos de limpieza y que no arruinen la decoración, son las pastillas de detergente que se han hecho virales en redes sociales. Hay que mezclar fórmulas líquidas y sólidas para formar una esfera; luego los pones en un recipiente y ya solo tendrás que irlas tomando de una a una.
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- Compartimentos detrás de la puerta. Uno de los rincones más desaprovechados en el hogar, es el espacio que queda vacío atrás de la puerta. Y para que no siga quedando en el olvido, conviene usar esta parte para poner los repuestos de detergentes y jabones, de modo que no quedará estorboso ni creará ruido visual.
- Repisas encima de la lavadora. Si estás pensando en una solución a largo plazo y tienes oportunidad de hacer remodelaciones más profundas, entonces puedes poner un mueble con repisas encima de la lavadora. Pueden ser de aluminio o madera, lo importante es que dejen libre para mover la ropa y que te sea accesible tomar el detergente cada que lo necesites.