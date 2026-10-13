El espacio detrás de una puerta puede convertirse en una zona útil para guardar toallas, productos de higiene y accesorios de uso diario, especialmente en viviendas con pocos armarios. Es por ello que traemos para ti estas 5 ideas de organización que aprovechan cada centímetro del baño, donde puedes poner estas opciones de almacenamiento sobre el tanque.

En lugar de ocupar el espacio con otro mueble, existen alternativas como ganchos, barras, organizadores colgantes y repisas elevadas para colocar en el baño, donde puedes optar por este modelo de taza que cambia por completo la decoración. Cabe mencionar que, antes de elegir un accesorio, se debe medir el ancho del panel, comprobar la distancia respecto al lavabo y verificar que la hoja de la puerta abra y cierre sin obstáculos.

Qué hacer con el espacio detrás de la puerta del baño: 5 ideas de organización que aprovechan cada centímetro|IA

Las 5 ideas detrás de la puerta del baño

1. Ganchos y barras: Una fila de ganchos metálicos o de madera sirve para colocar batas, toallas de manos y prendas que se utilizan después de la ducha. Hay modelos que se sujetan al borde superior sin necesidad de perforaciones, una alternativa útil para viviendas que son rentadas.

2. Organizadores colgantes: Los organizadores de tela o plástico transparente ofrecen compartimentos para peines, cepillos, algodones, ligas para el cabello, maquillaje y envases pequeños. Los modelos con varios bolsillos separan los artículos por categoría y reconocen su contenido sin vaciar cada compartimento.

3. Repisas elevadas: Una repisa firme puede guardar rollos adicionales de papel higiénico, toallas limpias o cestas con artículos que no se necesitan a diario.

4. Soporte delgado: Un accesorio poco profundo con pequeñas repisas puede servir para guardar cremas, frascos cerrados y productos que suelen acumularse junto al lavabo. Antes de instalarlo, hay que comprobar que el grosor no interfiera con el marco ni golpee otros muebles durante la apertura.

5. Panel con accesorios intercambiables: Una base con ganchos móviles puede servir para almacenar cepillos, bolsas pequeñas, batas o herramientas de cuidado personal según las necesidades del hogar.