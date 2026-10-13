Las seguidoras de KPop Demon Hunters pueden llevar su afición a los accesorios de uso diario con diseños inspirados en los Saja Boys, la banda ficticia de demonios que compite con HUNTRIX en la historia. Para crear estas 4 ideas de stickers de Baby para decorar el celular se necesita imaginación, al igual que estas 5 opciones de photocards para imprimir.

En estos stickers es posible combinar retratos de los integrantes, frases cortas, ilustraciones chibi y detalles brillantes, con materiales que se adapten a la funda del celular, donde puedes hacer estas 6 ideas para decorar carpetas escolares con los personajes de KPop Demon Hunters.

4 ideas de stickers de Baby Saja Boys para decorar el celular de una verdadera fan de KPop Demon Hunters|IA

Las ideas de stickers para decorar el celular

1. Integrantes Saja Boys: Una primera opción consiste en crear calcomanías individuales de Jinu, Mystery Saja y Baby en el centro. Puedes elegir una ilustración por personaje, recortar la silueta y distribuir las piezas alrededor de la funda. Para conservar una composición ordenada, utiliza un diseño principal de mayor tamaño y acompáñalo con dos o tres figuras pequeñas.

2. Estilo chibi: Los diseños chibi son una alternativa para quienes prefieren figuras pequeñas, cabezas grandes y rasgos simplificados. Esta propuesta crea una serie con distintas expresiones, poses o accesorios inspirados en los miembros de Saja Boys.

3. Stickers con detalles: Una tercera idea consiste en combinar palabras cortas relacionadas con la estética de una banda de K-pop con estrellas, destellos, corazones y pequeños micrófonos. Puedes distribuir las frases en etiquetas rectangulares o crear letras individuales para colocarlas alrededor de los retratos.

4. Stickers personalizados: Si quieres que el color original del teléfono destaque, elige calcomanías con fondo transparente. Puedes reunir pequeños retratos, símbolos y estrellas en una composición que deje espacios libres entre cada figura. Esta opción funciona especialmente bien como propuesta de diseño para fundas transparentes, aunque el resultado final dependerá del material adhesivo, de la calidad de impresión y del color de la superficie donde se coloque cada pieza.