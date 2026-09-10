El tanque de gas siempre se instala en un rincón del patio, azotea o área de servicio, pero la prioridad no debe ser cubrirlo ni rodearlo con muebles. Es por ello que traemos para ti estas 6 ideas para convertir a la esquina en una zona funcional. Mientras que esto puedes colgar arriba de la estufa y así aprovechar cada espacio vacío.

Un punto importante es que los cilindros de gas necesitan ventilación, una superficie firme y nivelada, además de un entorno libre de basura y enseres domésticos. Por eso, una solución práctica consiste en aprovechar las paredes y superficies cercanas, pero fuera del perímetro que necesita el equipo. En cambio, esto puedes hacer con los rincones muertos de la casa para recuperar metros que no sabías que tenías.

Qué hacer con la esquina del tanque de gas: 6 ideas para convertirla en una zona funcional|IA

Esto puedes hacer con la esquina del tanque de gas

1. Organizador metálico: Una pared lateral puede convertirse en un punto para guardar escobas, recogedores, cepillos o herramientas pequeñas mediante soportes metálicos fijados al muro. La clave está en colocarlos fuera del espacio cercano del tanque de gas y sin bloquear válvulas, conexiones o rutas de acceso.

2. Repisa metálica: Si existe una pared lateral con suficiente separación, una repisa de metal puede servir para colocar productos de limpieza, guantes de trabajo o accesorios de jardinería.

3. Espacio con pintura: Una franja o marco pintado sobre el concreto puede ayudar a identificar el sitio que debe permanecer despejado sin añadir muebles, cajas u objetos físicos. Esta alternativa es útil en patios pequeños.

4. Protección de tanque: Si el tanque de gas queda cerca de una zona de paso, una protección diseñada para evitar impactos puede ser más apropiada que colocar muebles a su alrededor. La estructura debe conservar ventilación y acceso a las válvulas, además de respetar las separaciones establecidas para la instalación.

5. Módulo para jardinería: Una barra metálica con ganchos puede concentrar mangueras de jardín, tijeras de poda y herramientas pequeñas en un punto específico.

6. Espacio vacío: En lugar de llenar el rincón con objetos, otra alternativa es convertirlo en un pequeño corredor de servicio. Así se mantiene despejado el acceso al tanque de gas.