El furor global desatado por las Guerreras K-Pop ha definido las tendencias de estilo juvenil. Por eso hoy te compartimos las mejores ideas para decorar tu closet con las caras y la vibra de Rumi, Mira y Zoey.

Llevar la energía de la agrupación Huntr/x al interior de tu armario es el proyecto perfecto para convertir un espacio de almacenamiento aburrido en un clóset dinámico, ordenado y con la vibra de una auténtica estrella del pop coreano.

El secreto para un clóset aesthetic de las Guerreras K-Pop radica en combinar soluciones de organización ultrafuncionales con una iluminación audaz que haga resaltar tus prendas favoritas como si estuvieran en una vitrina de exhibición.

Los Granjeros hicieron FUERTES declaraciones durante la primera Asamblea de La Granja VIP

5 ideas para decorar tu closet de las Guerreras K-Pop

Iluminación de pasarela con tiras LED inteligentes

Instala tiras de luces LED autoadhesivas en los bordes internos de los estantes o barras del clóset. Configúralas en tonos morado, rosa neón o aqua para iluminar tu ropa con un efecto escénico impresionante cada vez que abras las puertas.

Estación de calzado inspirada en las botas de Mira

Reserva la repisa inferior o un organizador de nichos exclusivamente para tus zapatos y botas. Forra el fondo de ese espacio con papel tapiz negro mate e instala pequeños espejos al fondo para multiplicar la luz y darle un aspecto de escaparate de lujo.

Organiza tu clóset con toda la energía de las Guerreras K-Pop|Pinterest

Ganchos coordinados y organizadores estilo Zoey

Sustituye todos tus ganchos viejos por un set uniforme de ganchos de terciopelo negro o acrílico transparente. Esto reduce el ruido visual, cuida tus prendas y le da a tu clóset pulcritud.

Sección de accesorios con photocards y joyas místicas

Coloca organizadores de acrílico transparente para tus collares, anillos y lentes de sol en un estante a la altura de tus ojos. Decora el fondo de este espacio con photocards oficiales o impresas de las guerreras en alta resolución.

Las luces neón son parte importante de la energía de las K-Pop Demon Hunters|Pinterest

Espejo de camerino con luces de bombilla en la puerta

Instala un espejo rectangular largo en la cara interna de una de las puertas. Rodea el marco con una serie de luces LED para crear tu propia zona de preparación antes de salir con tu mejor look.

