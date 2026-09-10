La pared situada arriba de la estufa suele quedar condicionada por la campana, los gabinetes y las distancias de seguridad, pero eso no significa que deba quedar sin personalidad. Es por ello que traemos para ti estas 5 ideas bonitas para aprovechar cada espacio vacío en la cocina. Mientras que así puedes ocupar el espacio encima del microondas con estas 5 soluciones.

Antes de poner manos a la obra, hay que revisar el manual de la estufa o campana. Lo anterior, ya para evitar una tragedia al ser un material combustible. Por ello, las recomendaciones son utilizar repisas, barras y ganchos para crear almacenamiento abierto. Mientras que así puedes ocupar los rincones muertos de la casa.

Qué colgar arriba de la estufa: 5 ideas bonitas para aprovechar cada espacio vacío|IA

Las ideas para ocupar el espacio de arriba de la estufa

1. Repisa flotante: Una repisa estrecha puede ocupar el muro libre sin añadir un gabinete voluminoso. Las cocinas utilizan pequeñas repisas abiertas cerca de la zona de cocción para mantener utensilios cotidianos al alcance.

2. Nicho empotrado en el muro: Un hueco integrado en el revestimiento puede crear almacenamiento sin añadir una pieza que sobresalga.

3. Backsplash con azulejos decorativos: Si no se desea añadir objetos, el propio muro puede convertirse en el elemento protagonista mediante un revestimiento llamativo. El backsplash puede funcionar como una pared de acento.

4. Composición metálica con utensilios: Una barra metálica con ganchos es ideal para colocar cucharones, pinzas y otros accesorios en una disposición ordenada. Los ganchos, recipientes y repisas mantienen los utensilios visibles y accesibles.

5. Pieza decorativa: Cuando la prioridad es estética, un revestimiento de piedra, cerámica o material es ideal para la zona arriba de la estufa, ya que soporta el calor.

En conclusión, una repisa funciona cuando existe suficiente distancia y se necesita almacenamiento; un nicho requiere una remodelación; un backsplash modifica principalmente la habitación; una barra organiza utensilios; y un revestimiento resistente al calor crea un punto focal sin añadir objetos sueltos.