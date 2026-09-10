Marisol de la Fuente anuncia embarazo por TERCERA vez a 10 meses de tener a su bebé: “Hace mes y medio yo tenía cuadritos”

A través de su cuenta de Instagram, Marisol de la Fuente, la creadora de contenido e integrante del podcast “Seis de Copas” dió a conocer que se encuentra esperando un bebé, por tercera vez, esto luego de que estuviera 10 meses en posparto. La noticia la sorprendió mucho ya que no esperaba quedar embarazada, sin embargo a través de sus redes compartió un emotivo video.

¿Cómo anunció su embarazo Marisol de la Fuente, la integrante de seis de copas?

Mediante un emotivo video la famosa influencer Marisol de la Fuente compartió un video en el que se podían ver emotivos momentos que ha compartido con sus dos hijos y esposo. En dicho clip muestra cómo fue su boda, viajes a París y momentos de su pareja ejerciendo su paternidad, siempre muy felices y alegres. En el mismo video muestra su reacción al saber que estaba embarazada por tercera ocasión.

El video que dura poco más de un minuto ya acumula más de 90 mil me gusta y diversos comentarios por parte de seguidores en donde le comparten muchas felicitaciones por la llegada de un nuevo integrante a su familia. Por otro lado, algunas de sus compañeras de “Seis de Copas” se han pronunciado ante esta noticia como María Bolio quien dijo “Una copa/tarro más a la familia, felicidades amiga” y Fernanda Martín quien comento la publicación diciendo “Un primito más, yo digo que es niño, ayyy qué emoción”

Por su parte, la creadora de contenido expresó que esta noticia llega luego de que ella tuviera 10 meses de posparto. Incluso mencionó “Hace mes y medio yo tenía cuadritos”. Respecto al tiempo que lleva embarazada comentó que tiene 7 semanas y 3 días. También dejó claro que no esperaba tener un bebé tan pronto “No pensamos que pegara a la primera” fueron algunas de sus palabras.

¿Quién es Marisol de la Fuente?

Marisol de la Fuente es una reconocida creadora de contenido e influencer mexicana con un millón de seguidores en instagram además de que es parte del poscast "Seis de Copas". Actualmente es ,madre de dos hijos y en redes sociales se dedica a compartir su estilo de vida, proyectos profesionales, viajes y su etapa como madre. Es una de las influencers favoritas de muchas personas debido a los mensajes de empoderamiento que comparte para las mujeres.

