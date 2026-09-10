Qué hacer con una sudadera vieja: 5 ideas para no tirarla a la basura

Con el paso del tiempo las sudaderas comienzan a deteriorarse por lo que terminan en el fondo del clóset o en la basura. Sin embargo, aquí te traemos unas increíbles ideas para reciclarlas.

Julio Camejo tuvo que elegir al segundo nominado luego de un EMPATE

El material con el que están fabricadas las sudaderas te permite poder darles una segunda vida útil que se puede llevar a cabo con proyectos prácticos. Manos a la obra y realiza las ideas creativas.

¿Cómo reciclar una sudadera vieja?

Cama acolchada para tu mascota

Una sudadera cuenta con grosor y suavidad por lo que pueden ser una base ideal para hacer una cama muy cómoda para perros pequeños o gatos. Para poder reutilizarla debes utilizar el torso de la sudadera y rellenarla con un cojín viejo o restos de otra ropa.

Después pasa el relleno por medio de las mangas y cóselas rodeando el torso para formar un borde acolchado donde tu mascota pueda apoyar la cabeza.

Estas camas son muy cómodas.|Pinterest

Accesorios de invierno (Gorros, mitones o polainas)

En este caso puedes aprovechar las mangas y los puños elásticos que tienen una forma tubular. Para ello debes cortarlas a la altura de los antebrazos para poder recrear unos calentadores o polainas.

Si quieres un gorro puedes cortar la parte superior de las mangas o aprovecha la sección del torso, dale una forma semicircular y cose los bordes para tener un accesorio abrigado en minutos.

Bolsa de compras ecológica y lavable

Otra opción es aprovechar si la prenda todavía se encuentra firme y resistente para hacer una bolsa de mano. Lo que debes hacer en este caso es retirar las mangas por completo y recorta la zona del cuello para profundizar la abertura. Luego vas a dar vuelta a la sudadera y coser firmemente el dobladillo inferior para cerrar el fondo. Las tiras de los hombros que quedan tras quitar las mangas te servirán directamente como las asas de la bolsa.

Este bolso es muy práctico.|Pinterest

Organizador colgante con el bolsillo canguro

Si la sudadera tiene un bolsillo delantero grande puedes sacarle provecho. Para ello tienes que despegar o recortar el bolsillo canguro completo, manteniendo su estructura intacta. El siguiente paso es coserlo o fijarlo en una base que sea más rígida para colgarlo en la pared o cerca de tu cama para guardar tus objetos.

Fundas para termos o protectores de objetos delicados

Por último, puedes hacer fundas protectoras para tus objetos. El procedimiento consiste en cortar las mangas que por su forma funciona como una funda protectora. Allí puede meter tu termo de agua, una botella de vidrio o cualquier objeto delicado que no quieras que se raye o golpee contra otras cosas al transportarlo.

