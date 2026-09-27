Qué hacer con el hueco entre la lavadora y la pared: 3 ideas para convertirlo en un almacenamiento secreto

El hueco entre la lavadora y la pared suele tener pocos centímetros, pero puede convertirse en una zona útil si sus dimensiones permiten colocar un organizador estrecho o estas 3 ideas para convertirlo en un almacenamiento secreto. Pero si lo que quieres es ocupar la esquina del tanque de gas, puedes convertirla en una zona funcional.

La medida del hueco determina qué tipo de solución puede utilizarse. Un espacio demasiado estrecho no admite un mueble convencional, pero existen carros de pocos centímetros de ancho diseñados para introducirse junto a electrodomésticos, como lo es el microondas en la cocina, cuyo espacio encima puedes ocupar.

Qué hacer con la esquina del tanque de gas: 6 ideas para convertirla en una zona funcional|IA

Las ideas para ocupar el hueco entre la lavadora y la pared

1. Carrito estrecho: Una de las opciones más sencillas consiste en colocar un carrito auxiliar con ruedas dentro del espacio lateral. Estos modelos pueden medir entre 4 y 8 pulgadas de ancho, según el diseño, y suelen incorporar varios niveles para detergente, suavizante, bolsas para ropa y otros accesorios pequeños. Algunos diseños incorporan ruedas giratorias para facilitar el desplazamiento y varios compartimentos verticales para aprovechar mejor la altura disponible.

2. Módulo vertical: Una segunda alternativa consiste en colocar una estructura vertical estrecha con repisas. Esta opción es útil cuando el espacio lateral tiene suficiente anchura y altura, pero no permite introducir un mueble profundo. Los estantes pueden almacenar pinzas, bolsas para prendas delicadas, cepillos, paños y otros accesorios que suelen quedar dispersos en la zona de lavado.

3. Cajones ocultos: Una tercera opción son los cajones. Esta solución es igual a la del carrito, pero mantiene los objetos completamente ocultos y separados por categorías. Un compartimento puede destinarse para las pinzas, otro a bolsas para ropa y otro a accesorios pequeños de limpieza.

El resultado puede ser un rincón prácticamente invisible desde el frente, pero con capacidad para guardar artículos que antes ocupaban la parte superior de la lavadora. La clave está en elegir una solución proporcional al hueco y no sacrificar el espacio necesario para ventilación, conexiones, mantenimiento o movimiento del electrodoméstico.