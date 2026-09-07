Qué hacer con las toallas apiladas en el baño: 4 ideas para acomodarlas sin que arruinen la decoración
¿Harto de que las toallas apiladas arruinen tu decoración! Checa estas 4 ideas para acomodarlas; harán que tu baño luzca con más espacio y súper elegante.
Tener las toallas apiladas sobre un estante en el baño es una de las prácticas más comunes de organización, pero no la más estética. Y es que, por más que estén bien dobladas, en la mayoría de los casos, la torre inmensa de toallas suele romper con la armonía visual del espacio. Bajo esta línea, te compartimos 4 ideas para acomodarlas sin que arruinen la decoración de tu hogar.
También te puede interesar: Qué hacer con el papel higiénico de reserva: 6 ideas para guardarlo sin que arruine la decoración
4 ideas sencillas para organizar las toallas apiladas del baño y que no interfieran con la decoración
Existen diversos recursos para que tu baño no se vea desordenado con montañas de toallas apiladas; aquí te dejamos 4 ideas que elevarán la estética de tu espacio y lo harán lucir súper elegante. Así que toma nota y elige la que más te guste para tu próxima remodelación.
- Cestos que combinen con la decoración: Un gran acierto puede ser comprar cestos que combinen con la decoración de tu baño. En vez de doblar las toallas, hazlas rollito. De tal modo, lucirán mejor y reducirás el ruido visual. Lo mejor de todo es que puedes adquirir canastas de diversos tamaños para el resto de tus artículos personales, como jabón, cepillos y más.
- Organizador de toallas: Si de plano no quieres tener las toallas a la vista, la mejor opción es adquirir un organizador con puerta. Existen diversas versiones de este artículo. Están los organizadores grandes que van debajo del lavabo o este pequeño que puedes colocar junto a la regadera. El resultado dependerá del tamaño de tu habitación, tus gustos y tu presupuesto.
- Cestas colgantes: Esta idea es bastante similar a la primera, pero con un plus. Coloca las cestas sobre la pared para que den ese efecto de que están colgando. De tal modo, las canastas y las toallas se convierten en parte de tu decoración en vez de arruinarlas.
- Ganchos estilo premium: Si no quieres sumergirte en tantas complicaciones, otra opción sería comprar ganchos especialmente diseñados para colgar toallas. Puedes encontrar diversas opciones en línea, aunque nosotros te recomendamos este acabado tipo premium, pues harán que tu baño luzca precioso.