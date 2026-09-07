Qué hacer con las toallas apiladas en el baño: 4 ideas para acomodarlas sin que arruinen la decoración

Tener las toallas apiladas sobre un estante en el baño es una de las prácticas más comunes de organización, pero no la más estética. Y es que, por más que estén bien dobladas, en la mayoría de los casos, la torre inmensa de toallas suele romper con la armonía visual del espacio. Bajo esta línea, te compartimos 4 ideas para acomodarlas sin que arruinen la decoración de tu hogar.

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4 ideas sencillas para organizar las toallas apiladas del baño y que no interfieran con la decoración

Existen diversos recursos para que tu baño no se vea desordenado con montañas de toallas apiladas; aquí te dejamos 4 ideas que elevarán la estética de tu espacio y lo harán lucir súper elegante. Así que toma nota y elige la que más te guste para tu próxima remodelación.

