Así se ven las uñas ojos de gato y cuáles son las mejores

La realidad es que todos son libres de escoger cierto tipo de color o tendencia respecto a sus uñas. En ocasiones se puede adaptar un diseño y hacerlo propio, sin embargo en esta oportunidad se desea dar a conocer un tipo de color que se denomina ojo de gato. Por ello, vale la pena que te des el tiempo de leer este artículo. No son difíciles de hacer y te mostramos 5 diseños que puedes utilizar en los próximos cambios que decidas hacer.

¿Cuáles son las uñas tipo ojo de gato?

Si tú eres de los que prefieren lo sencillo-minimalista, esta es una oportunidad perfecta para conseguir un estilo particular pero sin perder brillo. Aquí predominan los colores suaves y los acabados brillantes. Se buscan efectos luminosos con pigmentos magnéticos. Incluso, si es bien aplicada, se consiguen efectos tridimensionales.

En ese sentido, no existe ningún tipo de impedimento para combinarlo de todas las formas y tonalidades posibles. Por ello aquí se muestran cinco ejemplos que pudieran convencerte para adornar tus uñas.

Marrón chocolate

Gracias a su efecto cálido, este tono podría adecuarse a tus necesidades estéticas, pues es bien recibida en primavera… no debes esperarte hasta el otoño.

|Crédito: Especial @nailclasssic

Azul cielo

Probablemente este sea el color más bonito, pues su luminosidad permite un efecto tipo transparente como de aguas cristalinas. Parte de la magia de la brillantez ayuda a que estas se vean muy lindas.

|Crédito: Especial @_by_shelley

Blanco grisáceo

Con un estilo muy parecido al azul, se indica en muchas opiniones que la ventaja con este color y tonalidad es que queda con todo tipo de edades. No se trata de un blanco puro, sino de un tono manchado.

|Crédito: Especial @noor.nailbar

Rosa empolvado

Aquí se entiende un estilo sutil y romántico, donde queda a la perfección con el blanco. Se puede hablar incluso de elegancia y delicadeza.

|Crédito: Especial @esvynails

Azul pastel

El color azul presenta otra opción bastante interesante, pues no se habla ahora de algo tipo agua cristalina, sino de un estilo mucho más metálico. Por ello, las personas podrían interesarse con algo más versátil.