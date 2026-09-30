Recicla los flotadores de pileta viejos y transfórmalos en increíbles objetos

En el verano uno de los protagonistas de las piletas fueron los flotadores, pero con el cambio de época puede que estos queden en algún rincón de la casa o se tiren a la basura. Sin embargo, te vamos a contar cómo puedes reciclarlos de la mejor manera.

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Si tienes en tu casa flotadores puedes sacar provecho de su material reutilizable para crear nuevos objetos realmente interesantes. Manos a la obra y comienza con las manualidades más fáciles de realizar.

¿Cómo reciclar los flotadores de pileta?

Por un lado, vamos a mencionar sobre el motivo por el cual tienes que reciclar los flotadores. Estos son:



Son de espuma de polietileno.

Usarlos impide que el agua entre, entonces no absorbe humedad.

Se fabrican con distintas densidades, compactos o huecos, y con la posibilidad de enlazarlos entre sí.

Tienen flexibilidad y resisten al desgaste.

No son tóxicos.

Son suaves.

Soportan movimientos y agua sin romperse.

Resisten a la exposición del sol.

Son reutilizables y permiten crear miles de ideas de reciclaje.

En cuanto a la manera de reciclarlos son múltiples, pero aquí te vamos a dejar 3 ideas increíbles. Ya pasó el verano por lo que podrás verificar el estado en el que se encuentras los flotadores que tienes disponible.

Gracias a su material y utilidad, son prácticos de miles de formas y entre ellas puedes elegir hacer lo siguiente:

Aro de básquet: este es un gran entretenimiento para los más chicos. Lo que debes hacer es utilizar un flotador de pileta cinta con pegamento y una pelota inflable o liviana. Al flotador le debes dar forma circular y pegar los dos extremos con una cinta para unirlos. Luego lo fijas en la pared o en una puerta.

Esta es una idea de cómo lo puedes hacer.|IA ChatGPT

Maceta: toma un tacho y pegamento. Lo que vas a hacer es pegar los flotadores a la base y píntalos como más te guste para luego poner tierra y tener una maceta original en casa o en tu jardín.

Juegos de palabras: por último, lo que puedes hacer es cortar el flotador en rodajas y pegarles letras o números para luego poder ubicarlos en un palo. Así van a poder ir colocando las piezas para poder armar números o palabras.