Cuál es el remedio natural que desinflama la raíz y elimina la grasa del cuero cabelludo

El cuidado del cabello es algo fundamental y casi algo de todos los días, y es que por más que no lo creas, puede estar expuesto a diversos problemas que con el paso de los años se verá reflejado. Entre esos problemas más frecuentes es que se inflame la raíz del cabello y que seguramente no sabías que esto existía y que para poder aliviar este malestar, no es necesario acudir a ningún producto dañino, sino con un remedio natural que es muy fácil de aplicar.

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Tal como lo mencionábamos anteriormente, la inflamación en la raíz del cabello es algo muy frecuente en las personas y que se produce principalmente por infecciones en el folículo piloso, tensión excesiva o desequilibrios en la piel de la cabeza; como así también cuando algunas bacterias y hongos entran en la pequeña bolsa donde nacerá el cabello, por lo que es fundamental evitar esto para que no se propague.

Uno de los remedios naturales que se utiliza para el cuidado del cabello, como así también para desinflamar la raíz es la manzanilla, que tiene la capacidad de calmar la irritación, aporta sensación de frescor y deja el pelo más suelto, proporcionando así un brillo. Si bien es un remedio tradicional, no sustituirá a los tratamientos indicados por un dermatólogo, sumado a que tiene flavonoides y aceites esenciales.

Cuál es el remedio natural para desinflamar la raíz

Por este motivo, es que te vamos a compartir el proceso para que apliques la manzanilla como remedio natural y así desinflamar la raíz del cuero cabelludo, pero también para equilibrar la grasa del pelo sin resecar las puntas. Para esto, necesitarás de 1 litro de agua y 20 gramos de flores de manzanilla y su aplicación es más sencillo de lo que parece.

Cómo preparar el remedio con manzanilla